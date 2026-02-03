朱红 - 看好中移动可留意「24413」 | 窝轮热炒特区

国家税务总局发布《关于起征点标准等增值税征管事项的公告》，其中固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短讯和彩讯服务、互联网宽带接入服务的业务活动，对应增值税税率由6%调整为9%。内地三大电讯商均发布公告称，此次税目将对公司收入及利润产生影响。中国移动（941）股价曾跌至9个月新低75.85元，如看好中移动，可留意中移认购证「24413」，行使价88.88元，今年9月到期，实际杠杆11倍。如看淡中移动，可留意中移认沽证「21625」，行使价75.83元，今年4月到期，实际杠杆17倍。



比亚迪（1211）公布，1月汽车销量21万辆，按年跌30.1%，按月跌50%，其中纯电动车销量8.3万辆，跌33.6%，而集团出口新能源汽车合计约10万辆，按年升51.5%。比亚迪股价连续三日下跌，曾跌约8%，跌至90元附近。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「23816」，行使价98.22元，今年9月到期，实际杠杆5倍。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22386」，行使价81.83元，今年8月到期，实际杠杆5倍。



亚太区主要股市昨日（2日）受商品市场动荡影响，普遍下跌1至5%。恒指从28000点前连日下跌，曾跌超过800点，跌至26500点附近徘徊。



如看好恒指，可留意恒指牛证「60501」，收回价26150点，2028年9月到期，实际杠杆54倍。或可留意恒指牛证「69532」，收回价26005点，2028年8月到期，实际杠杆41倍。看淡则可留意恒指熊证「62722」，收回价27130点，2028年3月到期，实际杠杆40倍。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红