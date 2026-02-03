Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 看好中移动可留意「24413」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　国家税务总局发布《关于起征点标准等增值税征管事项的公告》，其中固网、移动网、卫星、互联网，提供手机流量服务、短讯和彩讯服务、互联网宽带接入服务的业务活动，对应增值税税率由6%调整为9%。内地三大电讯商均发布公告称，此次税目将对公司收入及利润产生影响。中国移动（941）股价曾跌至9个月新低75.85元，如看好中移动，可留意中移认购证「24413」，行使价88.88元，今年9月到期，实际杠杆11倍。如看淡中移动，可留意中移认沽证「21625」，行使价75.83元，今年4月到期，实际杠杆17倍。

　　比亚迪（1211）公布，1月汽车销量21万辆，按年跌30.1%，按月跌50%，其中纯电动车销量8.3万辆，跌33.6%，而集团出口新能源汽车合计约10万辆，按年升51.5%。比亚迪股价连续三日下跌，曾跌约8%，跌至90元附近。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「23816」，行使价98.22元，今年9月到期，实际杠杆5倍。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22386」，行使价81.83元，今年8月到期，实际杠杆5倍。

　　亚太区主要股市昨日（2日）受商品市场动荡影响，普遍下跌1至5%。恒指从28000点前连日下跌，曾跌超过800点，跌至26500点附近徘徊。

　　如看好恒指，可留意恒指牛证「60501」，收回价26150点，2028年9月到期，实际杠杆54倍。或可留意恒指牛证「69532」，收回价26005点，2028年8月到期，实际杠杆41倍。看淡则可留意恒指熊证「62722」，收回价27130点，2028年3月到期，实际杠杆40倍。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
14小時前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
10小時前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
9小時前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
2026-02-01 22:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
10小時前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
10小時前
长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞
长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞
生活百科
9小時前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
10小時前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
12小時前
更多文章
朱红 - 紫金显著回吐 博「21590」 | 窝轮热炒特区
　　内媒报道阿里正考虑将未来3年投入到AI基建与云计算上的3800亿元人民币提升至4800亿元人民币，另有消息指平头哥真武PPU晶片总出货量已达数十万片，领先国产GPU厂商。阿里巴巴（9988）股价高位回吐，跌至169元水平好淡争持。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6
2026-02-02 02:00 HKT
窝轮热炒特区