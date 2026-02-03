闻风至 - 银娱值博率高 | 鲜股落镬

赌股银河娱乐（027）昨日逆市向上，重上40元水平收市，收报40.42元，收升1.56%。主因是1月份赌收超出市场预期，或令市场上调今年全年赌收预测。



憧憬澳门2月赌收报喜



澳门1月份赌收录得226亿澳门元，按年升24%，按月升8%。大摩预测，2月份赌收会获得额外动力，因今年农历新年8日假期全落在2月，料2月份赌收按年升22%。按2025年2月赌收为197.44亿澳门元计，即大摩预测相当于约240亿澳门元，按月再升近6.6%，算是相当乐观的预期。



值得留意的是，花旗在今年1月中已发表报告指出，今年1月以来进行的专有赌枱调查再次得出令人惊喜的高端中场数据。该行表示，观察到的28名豪赌客总投注额共达810万港元，意味着平均每位豪赌客投注29万港元，按年增长49%。并且遇到了6位投注额达50万港元或以上的豪赌客，而去年1月仅有两位。



豪客回归的其中一个因素，可能是澳门的演唱会活动所带来的效应，踏入2月份，银娱则有韩星太阳个人巡演《THE LIGHT YEAR》、音乐史上唱片销量最高的乐队之一的Green Day《The Saviors Tour》。在强势演唱会带动下，2月份的访澳旅客结构亦有望进一步改善。大型国际级演唱会的吸客能力，料会成为刺激赌股业绩表现的最大推动力，银娱刚重上40元水平，值博率高。



闻风至