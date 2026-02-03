Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 亿元豪宅盘成资金「避风港」 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
1小時前
产经 专栏
整体楼市气氛向好，新盘近期推售频频报捷，用家及投资者亦乘势加入抢货行列，就连豪宅新盘亦密密推出市场招标抢吸富豪客源，并且连番取得理想成绩，单是上月已录得最少24宗成交价破亿的豪宅成交，对比去年12月全月录得13宗逾亿成交，按月大增逾8成，更创一手新例实施以来有纪录按月新高数字，反映豪宅新盘市场有价有市，预期本港大额豪宅将成为资金「避风港」。

　　受到地缘政治风险的影响，不少中港豪客对本港豪宅情有独情，甚至在升浪未结束前加快入市步伐，并将豪宅新盘视作为资金「避风港」。上月豪宅盘连录得多宗大额成交，涉及至少24宗成交价属破亿元的个案，对比去年12月全月录得13宗逾亿成交，按月大增逾8成，更创一手新例实施以来有纪录按月新高。日前更於单日内连环录得4宗逾亿元成交个案，包括西半山豪盘以逾1.31亿至1.36亿元连环录得成交。

　　事实上，受惠去年银行连环减息的效应，加上中细价楼销情持续表现理想，市况亦偏向好转，就连近日大额豪宅市场亦受到带动，尤其地缘政治风险的影响等，不少中港富豪客源亦密密寻找仍落后大市的大额豪宅，并且成为追击目标，上月已录约24宗破亿成交，售价介乎逾1.07亿至逾4.47亿元，对比去年12月全月录13宗逾亿成交增加约85%，以宗数计算更创一手例实施以来有纪录按月新高。 

张日强

张日强 - 忽然提早来临的楼市小阳春 | 楼声随笔
受惠去年政府推出新房策措施，加上银行连环减息的刺激，去年整体楼市气氛向好，当中新盘及二手楼市场表现相对理想，在用家及投资者大举入市的实况下，成交量及造价都有明显上升。差饷物业估价署上周公布的最新数据显示，去年12月楼价按月升0.2%，属连升7个月的讯号，全年楼价则上升3.25%，扭转连挫3年的局面。此外，近期新盘开售连番报捷开红盘，楼市小阳春看似提早来临。 扭转3年颓势 去年楼价升3.25%
2026-02-02 02:00 HKT
楼声随笔