大行晨报 - 英镑跌势减缓 关注本周央行议息｜大行晨报

1小時前
　　美元周一稍缓上周的反弹势头，美汇指数迟滞于97水平附近，市场正在消化沃什被提名为联储局下任主席的影响。与其他候选人相比，沃什推动全面快速降息的可能性较低，这被视为短期支撑美元的因素。

　　英镑兑美元上周五显著回跌，此前特朗普宣布沃什将领导联储局，而美国公布的12月PPI数据亦推动美元走高，数据支持联储局在上周三维持利率不变的决定。在英国方面，英伦银行本周四将公布利率决议，预计将维持基准利率不变，但当中的投票分歧和经济预测的更新，料将受到关注。英镑兑美元走势，目前25天线位于1.3520水平，若本周汇价仍可持稳于此区之上，预料英镑可延展新一波升势，其后阻力料为1.3870及1.40关口，续后会参考1.41及2021年6月高位1.4250。至于较大支持位料会看至1.3480及1.34，进一步参考1月低位1.3329。

　　美元兑日圆上周先跌后回升，上周五尾盘回返至154.70水平，本周一早段升见155水准上方；而上周二曾低见至152.09。在上周五特朗普表达对沃什担任联储局下任主席的支持后，美元走强。在日本方面，市场预期若执政党赢得强有力的授权，将推行扩张性财政政策，这可能推高日本国债和日圆的风险溢价。此外，高市早苗上周六称，日圆走弱将有利出口业，有助于汽车产业抵御美国关税的影响；但她随后澄清，言论是希望强调建立一个能够抵御汇率波动冲击经济体的必要性。

　　技术走势而言，随着美元兑日圆近日累计约700点跌幅，RSI及随机指数落入超卖区域，但随着汇价上周回升，两指标均见反弹，预料短期美元兑日圆将可望续告走稳。即市阻力则会回看155.40及156水准，较大阻力位预料在25天平均线156.60以至158水平，关键仍在160关口。较近支撑料为154及152.60，关键看上周两日守住的152水准，其后将会关注250天平均线149.50水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

　　2026年初至今，受美元回落影响，多只外币迎来一轮显著反弹。笔者曾于1月27日在本专栏提醒投资者澳元短线仍可高追，初步目标价为0.705水平。而澳元过去一个星期的走势完全命中我们预期，澳元兑美元于上周四盘中一度高见0.7094，创下逾3年来的高位，执笔之时受美元反弹所影响，澳元兑美元暂时回落至0.695水平整固，惟2026年年初至今升幅仍高达4.2%。 　　受惠于澳洲近期的强韧数据，劳动
　　美元在上周五继续强劲反弹，美国总统特朗普提名温和鹰派的美联储理事沃什（Kevin Warsh）为下任美联储主席，这一定程度打击了市场对美联储年内大幅降息的希望。美元日内上涨约1%，非美货币普遍走低，更甚是贵金属出现雪崩式暴跌，估计是下跌时大量止损单被触发，形成大规模的平仓抛售。 　　欧罗兑美元上周二曾触及四年半高位1.2079，当时特朗普在被问及美元贬值时称其价值「很好」，此举被市场视为
大行晨报