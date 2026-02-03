大行晨报 - 英镑跌势减缓 关注本周央行议息｜大行晨报

美元周一稍缓上周的反弹势头，美汇指数迟滞于97水平附近，市场正在消化沃什被提名为联储局下任主席的影响。与其他候选人相比，沃什推动全面快速降息的可能性较低，这被视为短期支撑美元的因素。



英镑兑美元上周五显著回跌，此前特朗普宣布沃什将领导联储局，而美国公布的12月PPI数据亦推动美元走高，数据支持联储局在上周三维持利率不变的决定。在英国方面，英伦银行本周四将公布利率决议，预计将维持基准利率不变，但当中的投票分歧和经济预测的更新，料将受到关注。英镑兑美元走势，目前25天线位于1.3520水平，若本周汇价仍可持稳于此区之上，预料英镑可延展新一波升势，其后阻力料为1.3870及1.40关口，续后会参考1.41及2021年6月高位1.4250。至于较大支持位料会看至1.3480及1.34，进一步参考1月低位1.3329。



美元兑日圆上周先跌后回升，上周五尾盘回返至154.70水平，本周一早段升见155水准上方；而上周二曾低见至152.09。在上周五特朗普表达对沃什担任联储局下任主席的支持后，美元走强。在日本方面，市场预期若执政党赢得强有力的授权，将推行扩张性财政政策，这可能推高日本国债和日圆的风险溢价。此外，高市早苗上周六称，日圆走弱将有利出口业，有助于汽车产业抵御美国关税的影响；但她随后澄清，言论是希望强调建立一个能够抵御汇率波动冲击经济体的必要性。



技术走势而言，随着美元兑日圆近日累计约700点跌幅，RSI及随机指数落入超卖区域，但随着汇价上周回升，两指标均见反弹，预料短期美元兑日圆将可望续告走稳。即市阻力则会回看155.40及156水准，较大阻力位预料在25天平均线156.60以至158水平，关键仍在160关口。较近支撑料为154及152.60，关键看上周两日守住的152水准，其后将会关注250天平均线149.50水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

