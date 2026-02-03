大行晨报 - 关注澳洲央行议息｜大行晨报

2026年初至今，受美元回落影响，多只外币迎来一轮显著反弹。笔者曾于1月27日在本专栏提醒投资者澳元短线仍可高追，初步目标价为0.705水平。而澳元过去一个星期的走势完全命中我们预期，澳元兑美元于上周四盘中一度高见0.7094，创下逾3年来的高位，执笔之时受美元反弹所影响，澳元兑美元暂时回落至0.695水平整固，惟2026年年初至今升幅仍高达4.2%。



受惠于澳洲近期的强韧数据，劳动力市场表现坚挺，市场对澳洲央行重启加息的预期逐渐加深，数据显示，澳洲去年12月全职就业人数激增6.52万人，同时失业率回落0.2个百分点至4.1%，为5月以来最低，并低于市场预期。加上国内通胀有所升温，因为不断上升的住屋成本，以及服务业通胀亦高企，澳洲去年12月通胀按年升幅加快至3.8%，去年第四季核心通胀按年升3.4%，两者均高于市场预期。澳洲央行将于今日稍后时间公布议息结果，执笔之时彭博利率期货显示澳央行今周议息会议加息0.25厘的几率已超出七成。



我们认为，澳元短线走势料将受市场情绪左右，现阶段市场正等待澳央行公布议息结果，若加息0.25厘相信已在市场预料之中，不过需留意澳央行官员会否发表鹰派言论，从而令市场重新定价澳元走势。另外，亦需留意美国总统特朗普提名前联储局理事沃什（Kevin Warsh）担任下一任联储局主席带来的影响，预计澳元短线支撑位为0.688至0.69水平左右，若能守稳该位置，不排除再度测试年内高位约0.71水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报