朱红 - 紫金显著回吐 博「21590」 | 窝轮热炒特区

内媒报道阿里正考虑将未来3年投入到AI基建与云计算上的3800亿元人民币提升至4800亿元人民币，另有消息指平头哥真武PPU晶片总出货量已达数十万片，领先国产GPU厂商。阿里巴巴（9988）股价高位回吐，跌至169元水平好淡争持。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



券商大幅上调黄金目标价至每盎司6200美元，惟预计今年美国中期选举后金价将小幅回落。国际金价高位表现反复，一度急挫逾半成，并创近年来最大盘中跌幅。紫金矿业（2899）显著回吐，跌至10天线曾低见41.76元。如看好紫金可留意认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，今年4月到期。如看淡紫金可留意认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。



