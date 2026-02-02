Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 紫金显著回吐 博「21590」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　内媒报道阿里正考虑将未来3年投入到AI基建与云计算上的3800亿元人民币提升至4800亿元人民币，另有消息指平头哥真武PPU晶片总出货量已达数十万片，领先国产GPU厂商。阿里巴巴（9988）股价高位回吐，跌至169元水平好淡争持。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　券商大幅上调黄金目标价至每盎司6200美元，惟预计今年美国中期选举后金价将小幅回落。国际金价高位表现反复，一度急挫逾半成，并创近年来最大盘中跌幅。紫金矿业（2899）显著回吐，跌至10天线曾低见41.76元。如看好紫金可留意认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，今年4月到期。如看淡紫金可留意认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
9小時前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
8小時前
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
政情
9小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
11小時前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
9小時前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
17小時前
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
突发
12小時前
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
14小時前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
17小時前
更多文章
朱红 - 小米3连升 追「24323」 | 窝轮热炒特区
　　小米（1810）创办人雷军指小米SU7 Ultra将正式入驻Gran Turismo 7，是首辆在GT游戏中上线的中国品牌车型，并表示欢迎全球玩家到游戏里体验小米 SU7 Ultra的精准操控和赛道上的稳定表现。小米股价连升3日，在36.7元水平整固。如看好小米可留意认购证「24323」，行使价52.55元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡小米可留意认沽证「23123」，行使价29.86元
2026-01-30 02:00 HKT
窝轮热炒特区