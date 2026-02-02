轮商精选 - 金价波动 东金留意「24823」 | 窝轮热炒特区

国际金价波动性加剧，纽约期金上周四一度由5500美元以上，跌至5100元水平，盘中跌幅为13年以来最大。上周五亚洲市交易时段持续大幅上落，低位曾至5000美元水平。



黄金ETF及金矿股亦出现回吐，紫金国际（2259）、赤峰黄金（6693）及山东黄金（1787）上周五收市均下跌1成或以上。由于金矿相关股近日波动性大增，投资者以杠杆产品应市时，宜做好风险管理。如希望部署上述个股，可参考紫国认购证「24692」，行使价235.9元，实际杠杆现约3.1倍，今年7月到期；东金认购证「24823」，行使价50.6元，实际杠杆现约2.1倍，明年7月到期；赤金认购证「23416」，行使价42.99元，实际杠杆现约3.5倍，今年6月到期。以上产品特点为年期较长、相对贴价，可提供较佳防守性。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。保证数据的计算结果，而有关计算结果可能并不完整。



轮商精选