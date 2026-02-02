闻风至 - 春节需求大 东航有力再上 | 鲜股落镬

港股七连升兼夹一度突破两万八大关后，上周五藉外围回软，终于迎来显著回吐。恒生指数低开183点报27785，早段曾回至27887，跌幅收窄至81点，惟迅即再度向下，最终更以接近全日低位报收，造27387，跌580点。成交金额轻微回落至3016.1亿元，已是连续3日高于三千亿水平，反映交投仍畅旺。



每逢新春假期来临，航空股往往有一批资金关注，今年春假更是长达9日的「史上最长春节」，中国东方航空（670）或乘势再破顶，短线值得留神。



资料显示，今年中国农历新年被称为「史上最长春节」，将由2月15日（年廿八）放到2月23日（正月初七），合共放假9天。超长假期令内地民众的春节外游意欲更加旺盛，去年11月已有报道指，内地欧洲游需求见爆发式增长，不仅一度令搜寻量暴升200%，机票价格更在48小时内上升12%。



旅游平台指，希腊、挪威、冰岛、西班牙、英国等热门欧洲目的地的搜寻量翻倍，预计2026年春节欧洲游定单量会有新的突破。



人民币升值带来利好



另有市场研究机构预测，今年春节假期将有23万至25万中国游客赴南韩旅游，往去年春节急增52%，可望令南韩超越日本成为中国游客出境游的首选目的地。据内媒预测，今年春运全国民航旅客运输量有望达到9500万人次，日均238万人次，按年增长约5.3%。



回到股份层面，东方航空最受惠的应是人民币升值带来的利好，人民币自去年第4季起持续走强，对航空公司而言可谓「一利遮百丑」。航空公司最大成本之一是以美元结算的燃油与租机费用，人民币升值等同直接降低成本压力，东航作为三大中国航空企业之一，自然最能受惠。



另一方面，人民币升值，意即内地同胞的人民币更为「见使」，出境消费的心理门槛自然降低。



虽然上周五大市出现回吐压力，但整体形势仍然受惠「三条红线」松绑的重大利好因素而向好，加上春节外游需求爆棚、长线航点票价企硬、人民币升值降低成本，在以上各项背景支持下，东方航空破顶可期。



闻风至