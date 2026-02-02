邓力文 - 实体黄金vs电子黄金 | Exchange²

你还在分「实体黄金vs电子黄金」吗？我相信来到2026早就没有这种二元对立！谁能最快将各种资产流动性与数位世界融合，谁能够打通留住用户，谁就主导了决定市场最关键的因素︰流动性。以最近见报率最高全城关注的资产为例，黄金的持有者其实早与10年前的持有者类别分布不同。光是2025年，目前世界最大加密货币稳定币项目Tether就扫货超过70吨黄金。根据彭博报道，目前Tether的黄金总持仓达140吨，直逼全球前30大黄金储备国。黄金不仅总量创新高，其在Tether储备中的占比也一路升至6.1%。



另一方面，买黄金这个渠道也产生结构性的改变。曾几何时，买黄金这件事，还要透过大家排队在银行买实金、黄金ETF、到近10年如果想开杠杆放大风险，不少人用场外交易所如CFD承受高滑价和高杠杆成本。但到了2026年，在区块链世界中去中心化交易所新角色：Hyperliquid，不再只是单交易加货货币的场所，现在已经直接上架原油、白银、黄金、外汇，变成一个24/7不打烊的全球合成资产平台。你甚至可以用USDT在Hyperliquid做黄金的20倍杠杆交易，价差比CEX还窄，响应比券商还快。这是因为Hyperliquid平台的HIP-3协议让任何人都可以在平台上创造新的永续合约市场（开一个「交易对」），流程其实像搭一条可交易的金融管道，而不是像传统CEX只是按个按钮。



在去中心化过程，一个质押了50万枚HYPE代币作为安全押金，即使市场停止运作后仍至少需要维持30天，变相与平台利益扣在一起。你作为部署者，需要在链上提供新市场的以下基本设定例如指定哪个外部价格来源（Oracle），定义最大杠杆、维持保证金，最后可以设定此市场的费率（获得手续费分成）设计完参数后，在Hyperliquid协议的HIP-3发起部署请求就正式在Hyperliquid上线，对所有用户开放交易。



邓力文