大行晨报 - 受制美元回稳 欧罗走势承压｜大行晨报

美元在上周五继续强劲反弹，美国总统特朗普提名温和鹰派的美联储理事沃什（Kevin Warsh）为下任美联储主席，这一定程度打击了市场对美联储年内大幅降息的希望。美元日内上涨约1%，非美货币普遍走低，更甚是贵金属出现雪崩式暴跌，估计是下跌时大量止损单被触发，形成大规模的平仓抛售。



欧罗兑美元上周二曾触及四年半高位1.2079，当时特朗普在被问及美元贬值时称其价值「很好」，此举被市场视为对美元走强的口头认可，助推了欧罗升势，但之后随着美元回稳，欧罗兑美元至上周五亦回落至1.1850水准。日内数据显示，德国经济按年增长0.4%，超出预期，纵然德国和欧罗区的国内生产总值（GDP）数据好于预期，以及德国通胀的上升，但也不足以阻挡欧罗下跌。本周四将迎来欧洲央行议息会议，预期央行仍会继续维持指标利率不变，但需要密切关注其会后声明及记者会，以了解央行如何评估欧罗汇率对通胀前景及政策传导的影响。据利率期货市场反映，市场对欧洲央行在9月降息可能性的预期已从一周前不足10%升至约30%。



技术图表所见，RSI及随机指数均已从超买区域回落，或见本周欧罗仍有回调压力。较近支持可先留意10天平均线1.1830。以黄金比率计算，50%及61.8%的回吐幅度将会看至1.1825及1.1765。关键支撑预料会看至200天平均线1.1610，在1月中旬欧罗勉力守住指标后作强劲反弹。下一级会留意1.15关口。阻力位回看1.19及1.20关口，继而较大阻力预料在1.2080及250个月平均线1.2240水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇