关志康 - 老来叹世界？快乐不必等退休！ | 神耆商机

几十年前，「挨世界、出人头地」几乎是香港人的集体信念。读书为揾工，揾工为买楼，买楼为安家……人工大半用来供楼，人生的目标仿佛浓缩成一句话：「等供完楼、退休，就好好享受人生。等揾够钱，再去环游世界。」不过，如今将这套说法告诉年轻一代，往往只换来一句半认真半戏谑的反问：「老咗，仲有力气玩咩？」



Z世代与千禧世代的价值观早已大不同。他们不愿把快乐无限期延后，更着重「Work-Life



Balance（工作与生活平衡）」。不少调查发现，新一代在努力打拼的同时，也重视当下的体验——他们并非拒绝奋斗，而是不想把「享受人生」推迟到遥远的退休岁月。



一位退休高管笑言：「后生仔其实更有智慧。滑雪、潜水、睇极光等，通通都要把握年轻、身体仲灵活时做；等到六、七十岁，拉行李都气喘。年轻时胃口好，食乜都觉滋味；𠵱家老咗味蕾退化，食『龙肉』都冇味。」



另一位低调富豪也分享：「现代人未必需要跟传统路线——读书、工作、结婚、生仔一步不漏。好似我个仔，完全倒过来。毕业后先去周游列国；有咗小朋友才结婚；等小朋友长大，才正式返工。做咗十几年，又话想重返校园。佢话经历过人生百态，再读钱穆先生的《中国历代政治得失》，感受特别深。」



一位退休校长则认为：「以前要有钱先做到『自由自在』，𠵱家这种『自由』早已『普及』。住公屋都可以乐在其中，做自己的王子同公主。」他总结：「计划永远赶不上变化。活在当下唔等于放弃未来，而系接受变化、珍惜眼前。毕竟，冇人能保证『退休𠮶日』一定会如期而至。」



快乐这回事，与其等待，不如随时兑现。



健康教育基金会主席

关志康