刘伟利 - 日本财政豪赌如何撼动全球流动性 | 巨B讲投资

刘伟利 - 日本财政豪赌如何撼动全球流动性

刘伟利
4小時前
产经 专栏
　　当市场还在为美国联准会的利率决议或白宫的社交媒体动态而分心时，一场真正具有结构性冲击的金融震动，正从东京悄然扩散开来。日本四十年期国债殖利率飙升至4.215%，不仅是一个数字里程碑，更如同一场针对全球流动性的「压力测试」，考验着所有主要经济体的金融韧性。

　　这场震荡的核心，源于日本首相高市早苗为大选所抛出的财政承诺：将食品消费税降至零。这项看似讨好选民的政策，背后是每年高达五万亿日圆的财政缺口。在缺乏清晰融资方案的情况下，市场唯一的解读便是日本将发行更多国债，从而触发了这场史诗级的抛售。

　　然而，影响远不止于日本国内。全球资本市场是一个精密连动的系统，当日本这个全球最大美债海外持有国的本土债券变得如此诱人，国际资金的流向便开始逆转。日本国内的保险公司与退休基金，长期在零利率环境中挣扎，如今面对4%以上的长债收益率，自然选择将资金撤回本土。这种「班师回朝」的效应，直接抽走了美国国债市场的重要买盘，导致美债殖利率被动攀升，美股科技板块应声下跌。

　　值得关注的新趋势是，这场危机揭示了一个更深层的转变：全球利率的「锚」正在松动。过去十几年，已开发经济体的国债市场相互依存，形成一种脆弱的平衡。日本债市的剧烈波动，如同推倒了第一张多米诺骨牌，逼使其他国家的央行与财政部重新评估自己的政策空间。美国固然可以透过外交渠道向东京施压，要求其控制局面，但这也暴露了美国自身对外国资金的依赖程度。

　　最终，这不仅是一场财政纪律的危机，更是一场关于「主权政策与全球责任」的博弈。一个主要经济体为了内部政治算计而采取的激进财政手段，其成本正由全球投资者共同承担。对于投资者而言，与其猜测央行的下一步，不如更清醒地认识到：在一个去全球化与高债务并存的时代，任何主要债券市场的风吹草动，都可能演变成席卷所有人帐户的风暴。真正的警讯或许在于，当「安全资产」本身不再安全，我们又该将资本泊于何处？

Collis Capital合伙创始人
刘伟利
 

