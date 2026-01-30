Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍礼贤 - 中国龙工基本面稳固 | 开工前落盘

伍礼贤
1小時前
产经 专栏
　　2026年作为「十五五」规划开局之年，国家重大专案（如雅鲁藏布江下游水电工程）、矿山设备招标、城市更新加速推进，而中国龙工（3339）装载机产销量连续多年稳居国内前三及产品矩阵完善，有望在此期间大幅受惠。

　　公司近期公布盈喜，预计2025年度净利润介乎12.5亿至13.3亿元人民币，按年增长23%至31%，反映公司销售稳步增长，特别是出口业务对盈利贡献持续显现；持续开发新产品，高附加值新产品成为盈利增长的主力。踏入春节后，行业旺季来临，再受益于周期换代、电动化升级、新农村建设等基建需求增加，加之东南亚、中东、非洲等新兴市场基建需求旺盛，核心产品销量料可再提升。

　　公司派息稳定，股息约4.9厘，不妨3.2元附近关注，目标价看3.5元，若跌穿2.9元离场。

　　本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。

