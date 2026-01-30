朱红 - 小米3连升 追「24323」 | 窝轮热炒特区

小米（1810）创办人雷军指小米SU7 Ultra将正式入驻Gran Turismo 7，是首辆在GT游戏中上线的中国品牌车型，并表示欢迎全球玩家到游戏里体验小米 SU7 Ultra的精准操控和赛道上的稳定表现。小米股价连升3日，在36.7元水平整固。如看好小米可留意认购证「24323」，行使价52.55元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡小米可留意认沽证「23123」，行使价29.86元，实际杠杆5倍，今年7月到期。



内媒引述消息指，目前有房企已不被监管部门要求每月上报三条红线指标，但部分出险房企被要求向总部所在城市专班组定期汇报资产负债率等财务指标。内房股显著造好，中国海外（688）曾升至14.68元，创4个多月新高。如看好中国海外，可留意中海认购证「21904」，行使价17元，实际杠杆8倍，今年5月到期。华润置地（1109）表现向好，曾升至31.32元创近月新高。如看好华润置地可留意华地认购证「21871」，行使价38.52元，实际杠杆6倍，今年7月到期。



金沙（1928）去年第4季净收入按年跌超过一成，券商报告指其第4季经调整EBITDA低于市场预期，但维持其增持评级及目标价。金沙股价逆市下挫，曾跌至17元创近月新低。如看好金沙可留意认购证「24851」，行使价21.9元，实际杠杆5倍。如看淡金沙可留意认沽证「18158」，行使价13.86元，实际杠杆6倍。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红