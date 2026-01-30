利贞 - 长城汽车海外优势稳固 | 实力股起底

欧盟宣布，与中国就电动车输入欧盟关税问题达成共识。欧盟为此发布指导意见，要求中国电动车出口商提交价格承诺书。另一方面，加拿大宣布将以6.1%的最惠国税率进口4.9万辆内地电动汽车，意味加拿大结束对内地电动车加征100%关税措施。相信这些新措施对内地汽车出海业务属好消息。行业当中，看好长城汽车（2333）海外竞争优势稳固，盈利确定性较高，未来随着更多新产品推出，公司销量整体趋势向上，股价可望逐步上升。建议可于13.1元买入，中长线目标价16.8元。长城汽车昨日收报13.55元，升0.12元，升幅0.89%。



去年销量创新高



中国汽车工业协会发布最新数据显示，2025年内地汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力。数据显示，2025年汽车产销量分别为3453.1万辆和3440万辆，按年分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一。期内新能源汽车产销量超过1600万辆，其中内地新车销量占比超过50%，成为内地车市主导力量。对外贸易方面，2025年汽车出口超过700万辆，出口规模再上新台阶。其中，新能源汽车出口261.5万辆，按年倍增。



长城汽车2025年销量创新高，看好硬派越野扩容。2025年12月，公司实现销量12.4万辆，按年跌8.3%。2025年公司销量为132.4万辆，按年升7.3%，创集团全年销量新高。坦克+WEY牌推动高阶化升级，欧拉焕新重塑经济型新能源布局。预计公司今年在销量不断攀升格局下，收入等业绩指标持续向好。



公司日前公布，2025年1月至11月营业收入3112.71万元，按年增长11.4%。2023年度A股回购股份5686.15万股，占总股本0.66%；12月回购1806.88万股，占0.21%；3至4月回购969.55万股，占0.11%。另外，2024至2026年存在业绩考核条件，明确完成率与对应系数关系。至于今年，公司指继续推进高阶化+全球化，目标是180万辆。目前相关业务有多项规划安排，如设定部分业务占比目标等。



利贞