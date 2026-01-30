Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利贞 - 长城汽车海外优势稳固 | 实力股起底

实力股起底
实力股起底
利贞
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

欧盟宣布，与中国就电动车输入欧盟关税问题达成共识。欧盟为此发布指导意见，要求中国电动车出口商提交价格承诺书。另一方面，加拿大宣布将以6.1%的最惠国税率进口4.9万辆内地电动汽车，意味加拿大结束对内地电动车加征100%关税措施。相信这些新措施对内地汽车出海业务属好消息。行业当中，看好长城汽车（2333）海外竞争优势稳固，盈利确定性较高，未来随着更多新产品推出，公司销量整体趋势向上，股价可望逐步上升。建议可于13.1元买入，中长线目标价16.8元。长城汽车昨日收报13.55元，升0.12元，升幅0.89%。

去年销量创新高

　　中国汽车工业协会发布最新数据显示，2025年内地汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力。数据显示，2025年汽车产销量分别为3453.1万辆和3440万辆，按年分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一。期内新能源汽车产销量超过1600万辆，其中内地新车销量占比超过50%，成为内地车市主导力量。对外贸易方面，2025年汽车出口超过700万辆，出口规模再上新台阶。其中，新能源汽车出口261.5万辆，按年倍增。

　　长城汽车2025年销量创新高，看好硬派越野扩容。2025年12月，公司实现销量12.4万辆，按年跌8.3%。2025年公司销量为132.4万辆，按年升7.3%，创集团全年销量新高。坦克+WEY牌推动高阶化升级，欧拉焕新重塑经济型新能源布局。预计公司今年在销量不断攀升格局下，收入等业绩指标持续向好。

　　公司日前公布，2025年1月至11月营业收入3112.71万元，按年增长11.4%。2023年度A股回购股份5686.15万股，占总股本0.66%；12月回购1806.88万股，占0.21%；3至4月回购969.55万股，占0.11%。另外，2024至2026年存在业绩考核条件，明确完成率与对应系数关系。至于今年，公司指继续推进高阶化+全球化，目标是180万辆。目前相关业务有多项规划安排，如设定部分业务占比目标等。

利贞

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
15小時前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
6小時前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
17小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
10小時前
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖
影视圈
8小時前
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！
社会
6小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
7小時前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
4小時前
更多文章
利贞 - 雅迪受惠油改电趋势 | 实力股起底
受惠电动两轮车销售增加及改善产品结构，雅迪控股（1585）去年纯利增加逾倍；随着高毛利产品占比增加及规模效应显现，预期2026年单车净利润将会继续提升。看好公司海外产能逐步释放与渠道网络完善，令其在油改电趋势中持续受惠，打开第二增长曲线，前景长线乐观。建议可于11.85元买入，中长线目标价15.2元。雅迪控股昨天收报12.24元，跌0.16元，跌幅1.29%。 　　雅迪控股发盈喜，预期于截至
2026-01-16 02:00 HKT
实力股起底