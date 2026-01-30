闻风至 - 内需股受捧 蒙牛具代表性 | 鲜股落镬

港股升势未完，恒生指数周四一度突破两万八大关，是自2021年中以来首度。大市低开199点报27627，惟不久即掉头回升。最多曾倒升230点高见28056。惜关上阻力不轻，未能站于两万八上报收。最终收造27968，升141点。全日成交金额3319.9亿元，连续两日录得逾3000亿元成交。



内房政策近期明显转向，市场憧憬中央淡化甚至逐步解除「三条红线」监管，房企融资环境改善，楼市成交回暖预期升温。内房股率先爆升后，资金自然开始寻找下一个「政策受惠＋估值偏低」的板块，而内需消费正正是最直接的受惠者。中国庞大的财富效应一旦重启，消费信心回流，食品饮料等必需消费股往往最先受资金追捧，其中以蒙牛乳业（2319）最具代表性。



加快布局「现制奶饮」相关市场



笔者昨日于专栏推介的富力地产（2777）全日爆升逾20%，更以高位0.64元收市，临近农历新年，这一记「冲喜式」急弹确实令人精神为之一振。内房情绪回暖下，资金开始重新部署政策受惠股，市场气氛亦明显活跃起来。马年将至，如今市场表现明显胜此前预期，资金气氛回暖之下，确实令整体后市值得看高一线。



本栏上次介绍蒙牛已是去年9月29日的事，当时取其估值回落至多年低位，行业周期虽然仍在调整，但龙头企业的盈利能力与品牌力仍然稳固，只要内需回暖，蒙牛的弹性会比市场预期更大。



如今政策面明显改善，正好成为蒙牛股价重估的催化剂，亦令该股投资价值需要认真重审，再非「吴下阿蒙」。



蒙牛近年积极拓展「现制奶饮」相关市场，这一块正是内地乳品行业的新增长点。随着消费者对「新鲜、即制、健康」的需求持续上升，现制奶饮门店、鲜奶吧、鲜奶咖啡等场景快速渗透，蒙牛亦加快布局，包括与大型连锁咖啡品牌合作、推出鲜奶基底饮品等。这类高附加值产品不但能提升品牌形象，更能带动整体产品结构升级，对毛利率改善料有实质帮助。



集团在2024年下半年因减值拨备引发半年度重大亏损，但在2025年上半年已重新录得盈利，中期赚20.46亿元人民币，期内毛利率回升至41.7%，经营利润率升至8.5%，均是业绩持续改善的好兆头。



闻风至