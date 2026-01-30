Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 银行追贴楼价走势 屋苑估值级级升 | 楼声随笔

张日强
1小時前
产经 专栏
整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场表现活跃，过去半年间楼价亦取得不俗升幅，尤其银行连环减息的效应，用家及投资者更大举追货，以致近期楼价有明显的升幅，银行亦逐步追贴楼价走势，多个大型屋苑的估值更级级报升，屋苑估价按月升约0.2%至3.07%，其中更以大型蓝筹屋苑的估价最为突出，预期该类屋苑于短时间内仍有稳定升幅，银行估价仍会趋向正面。

　　楼市气氛持续好转，受惠去年银行连环减息的效应，整体楼宇买卖及造价都有不俗表现，售价亦录得轻微升幅，银行估价亦明显追贴楼价走势。日前《星岛日报》追踪20个指标屋苑单位估值，今年1月继续出现「升多跌少」情况，已是连续8个月升幅，本月有14个屋苑估价录升约0.2%至3.07%，当中以鲗鱼涌太古城单位升幅最大。其次为将军澳南丰广场，另有荔枝角美孚新邨估价录逾2%升幅。值得一提的是，有3个屋苑单位估价从去年6月起保持升势，至今已属「七连升」，为九龙湾德福花园、荃湾中心及沙田第一城等，反映大型屋苑有价有市，仍是用家及投资者的搜罗目标。

　　事实上，整体楼市气氛渐见好转，新盘及二手楼表现有不俗的表现，受惠银行连环减息的效应，用家及投资者迅速加快入市步伐，以致屋苑成交量及造价升温，银行亦明显追贴楼价走势，纷纷调高大屋苑楼价估值。

张日强

