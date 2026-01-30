大行晨报 - 美加维持利率不变 加元强势依然｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
　　美国联储局周四凌晨宣布维持联邦基金利率目标区间在3.50%至3.75%不变，符合市场预期。美联储声明指出，现有指标显示美国经济活动仍以稳健步调扩张，就业增长偏低，失业率趋于稳定，通胀则维持在略高水平，并重申其长期目标为实现充分就业及将通胀回落至2%，并表示在评估未来是否调整利率时，将会审慎衡量最新数据、经济前景及风险平衡。声明语调整体中性，未有明确指出下一步利率走向。此次会议中，两名委员包括米兰及沃勒投下反对票，二人认为应下调利率25个基点。

　　美元兑日圆周三止跌回升，守住152水准，一度曾升见至154水平。美国财长贝森特周三明确表示，「绝对不会」干预美元兑日圆，此举削弱了市场对日美协同行动支撑日圆的预期。贝森特的表态使交易员开始质疑日本若单独干预汇市的效果。在联合干预可能性降低后，市场可能会试探日本财务省的底线，继续推高美元兑日圆汇率。市场此前因猜测纽约联储进行「汇率审查」而一度推高日圆。

　　技术走势而言，随着美元兑日圆近日累计约700点跌幅，RSI及随机指数已见落入超卖区域，但亦随着汇价周三回升，两指标均见反弹，预料短期美元兑日圆将可望先作喘稳。即市阻力则会回看100天平均线153.90及155水准，较大阻力位预料在156及25天平均线156.80水平。支持位则会先看过去两日守位的152水准，其后将会关注250天平均线149.50及148水准。

　　美元兑加元跌至15个月低位，向下逼近1.35关口。加拿大央行周三晚维持利率不变。行长麦克林表示，加拿大经济正从美国关税战的冲击逐渐复苏。加拿大央行将隔夜利率维持在2.25%，是连续第二次货币政策会议没有调整利率，符合市场预期。行长麦克林表示目前的利率水平适中，但如果经济前景出现变化，央行已经准备好回应。麦克林承认，即将进行的《加美墨贸易协定》检讨，是当前加拿大经济前景一个关键的不明朗因素，亦构成重要风险，谈判结果会影响未来利率决策。美国财政部长贝森特周三表示，美国和加拿大贸易很可能有好的结局；但他同时警告加拿大在检讨贸易协定会谈展开前，切勿挑起政治争端。

　　至于美元兑加元走势，从技术图表所见，RSI及随机指数仍见下行，而汇价本月上旬在1.39水准附近连日遇阻，故要防范美元兑加元尚见更大的回调压力。当前支撑关键看至1.35关口附近，在去年6月至7月，汇价三度于此水准附近获见支撑，故若然破位料见美元跌势加剧；较大支持料为1.3410关口及1.3360，再而至1.32。至于阻力则先会看至1.3620及1.3740，下一级料为1.3850及1.3920水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

大行晨报 - 油价反弹后市仍偏淡｜大行晨报
　　美国联储局将联邦基金利率区间维持在3.5至3.75厘不变，符合市场预期。议息纪录显示，货币政策委员会（FOMC）以10比2的投票结果维持利率不变，当中获总统特朗普提名的联储局理事米兰（Stephen Miran）及理事沃勒（Christopher Waller），都倾向继续减息0.25厘。联储局官员称，失业率有企稳迹象，暗示对利率调整会更为审慎。主席鲍威尔预计未来一年经济将明显改善。美国财长贝
1小時前
大行晨报
大行晨报 - 加元或可考虑止盈｜大行晨报
　　近期受美国与伊朗地缘政治冲突及总统特朗普关于汇市的大胆言论所影响，美汇指数重挫，短时间内由50天线上方约99.5水平跌至95.55水平附近，创下2022年年初以来的新低。执笔之时美国联储局暂未公布议息结果，今次议息会议将维持利率不变基本已是市场共识，不过近期美元跌势过急，市场需留心联储局官员会发表鹰派言论以支撑美元走势。 　　另外，今个星期除了美国联储局之外，加拿大央行亦将举行议息会议。
2026-01-29 02:00 HKT
大行晨报