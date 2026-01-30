大行晨报 - 美加维持利率不变 加元强势依然｜大行晨报

美国联储局周四凌晨宣布维持联邦基金利率目标区间在3.50%至3.75%不变，符合市场预期。美联储声明指出，现有指标显示美国经济活动仍以稳健步调扩张，就业增长偏低，失业率趋于稳定，通胀则维持在略高水平，并重申其长期目标为实现充分就业及将通胀回落至2%，并表示在评估未来是否调整利率时，将会审慎衡量最新数据、经济前景及风险平衡。声明语调整体中性，未有明确指出下一步利率走向。此次会议中，两名委员包括米兰及沃勒投下反对票，二人认为应下调利率25个基点。



美元兑日圆周三止跌回升，守住152水准，一度曾升见至154水平。美国财长贝森特周三明确表示，「绝对不会」干预美元兑日圆，此举削弱了市场对日美协同行动支撑日圆的预期。贝森特的表态使交易员开始质疑日本若单独干预汇市的效果。在联合干预可能性降低后，市场可能会试探日本财务省的底线，继续推高美元兑日圆汇率。市场此前因猜测纽约联储进行「汇率审查」而一度推高日圆。



技术走势而言，随着美元兑日圆近日累计约700点跌幅，RSI及随机指数已见落入超卖区域，但亦随着汇价周三回升，两指标均见反弹，预料短期美元兑日圆将可望先作喘稳。即市阻力则会回看100天平均线153.90及155水准，较大阻力位预料在156及25天平均线156.80水平。支持位则会先看过去两日守位的152水准，其后将会关注250天平均线149.50及148水准。



美元兑加元跌至15个月低位，向下逼近1.35关口。加拿大央行周三晚维持利率不变。行长麦克林表示，加拿大经济正从美国关税战的冲击逐渐复苏。加拿大央行将隔夜利率维持在2.25%，是连续第二次货币政策会议没有调整利率，符合市场预期。行长麦克林表示目前的利率水平适中，但如果经济前景出现变化，央行已经准备好回应。麦克林承认，即将进行的《加美墨贸易协定》检讨，是当前加拿大经济前景一个关键的不明朗因素，亦构成重要风险，谈判结果会影响未来利率决策。美国财政部长贝森特周三表示，美国和加拿大贸易很可能有好的结局；但他同时警告加拿大在检讨贸易协定会谈展开前，切勿挑起政治争端。



至于美元兑加元走势，从技术图表所见，RSI及随机指数仍见下行，而汇价本月上旬在1.39水准附近连日遇阻，故要防范美元兑加元尚见更大的回调压力。当前支撑关键看至1.35关口附近，在去年6月至7月，汇价三度于此水准附近获见支撑，故若然破位料见美元跌势加剧；较大支持料为1.3410关口及1.3360，再而至1.32。至于阻力则先会看至1.3620及1.3740，下一级料为1.3850及1.3920水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇