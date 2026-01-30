大行晨报 - 油价反弹后市仍偏淡｜大行晨报

美国联储局将联邦基金利率区间维持在3.5至3.75厘不变，符合市场预期。议息纪录显示，货币政策委员会（FOMC）以10比2的投票结果维持利率不变，当中获总统特朗普提名的联储局理事米兰（Stephen Miran）及理事沃勒（Christopher Waller），都倾向继续减息0.25厘。联储局官员称，失业率有企稳迹象，暗示对利率调整会更为审慎。主席鲍威尔预计未来一年经济将明显改善。美国财长贝森特否认入市干预日圆汇率，重申强势美元政策。美汇指数在联储局议息后，短暂拉升至日内高位，但升势有限，执笔之时正于96.188上落徘徊。



另外，受美元回落以及地缘政治风险激增的情形下，近日商品市场迎来一轮狂欢，金银铜等贵金属加上原油齐飙。现货金价历史性升穿每盎司5500美元大关，并一度高见每盎司5589.46美元，连续9个交易日上扬。



商品成短期避险资产



美国总统特朗普政策不确定性引发投资者忧虑美元不再是稳定的避险资产，加拿大退休基金安大略省投资管理公司（IMCO）将日圆、黄金和瑞郎视为潜在的美元替代品。除此之外，特朗普本周敦促伊朗达成核协议，否则将发动猛烈打击，原油应声大涨。



纽约期油自去年第4季以来走势持续偏软，于50天线下方上落。今年1月以来，纽约期油由低位每桶55.76美元升穿50天线，并于昨日一度升穿250天线，高见每桶64.4美元。



展望今年上半年，笔者暂时维持对油价中性偏淡的看法不变。短线油价走势料仍受地缘政治风险影响，预计纽约期油价格短线阻力位为每桶66美元水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报