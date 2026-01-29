轮商精选 - 睇好微创机械人可吼「24767」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　微创机器人（2252）近日公布业绩预告，预计去年全年收入或有望按年增长超过一倍，亏损亦有机会明显收窄。根据集团资料，核心产品「图迈」腔镜手术机器人商业化进展理想，全年新签海外定单逾百部，海外市场销售收入显著提升。「图迈」系统属内地自主研发高端手术机器人，能协助医生进行高精度、微创手术，提升安全性及准确度。

　　股价走势上，微创机械人周三公布业绩预告后曾突破30元水平，惟逼近去年10月高位有回吐压力，本周于10天线水平上落。如投资者中长期看好行业前景，可留意微机购「24767」，行使价38.22港元，2027年9月30日到期，属市场上唯一50兑1条款的认购证，轮证面值较低及年期较长，较适合中长线部署。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

