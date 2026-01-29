闻风至 - 内房造好 富力大落后可敲 | 鲜股落镬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
3小時前
产经 专栏
港股破除上周闷局，恒生指数突破两万七关后气势如虹，周三以全日高位收市，报27826点，升699点。全日成交金额大增至3615.2亿元，创逾三个月新高。

　　内房大环境持续低迷，但市场正憧憬将有刺激内房的新政策出台，为行业带来新憧憬，富力地产（2777）可望在短线先受惠于市场对内房行业的观感好转，中线则有望在政策红利下迎来反弹浪潮。

　　内媒引述多间房企相关人士消息指出，目前其所在公司已不被监管部门要求每月上报「三条红线」指标。不过，部分出险房企被要求向总部所在城市专班组定期报告资产负债率等财务指标。

　　所谓「三条红线」，是中央于2020年8月正式提出的房企融资监管框架，目的在于为内房行业去杠杆、控风险，避免房企无序扩张。三条红线分别针对房企的资产负债表健康度，具体包括三大原则：剔除预收款后的资产负债率不得高于70%、净负债率不得高于100%、现金短债比不得低于1倍。

　　根据房企踩线情况，分为绿档、黄档、橙档、红档四类，影响融资增长上限。也就是说，中央放开「三条红线」代表房企的融资枷锁有望被解除，内房融资环境或将从「去杠杆」转向「可借就借」的新阶段。

去年销售表现理想

　　本栏一直关注富力地产的发展，其2025年合约销售表现算是理想，全年录得约142.1亿元人民币销售收入，按年大增 26.5%。反映富力在低迷的行业环境下仍能靠减价卖楼，并未出现「卖不动」的情况。

　　在去年9月份，富力已公布其境内债券重组方案，已于11月成功让一笔本金约16.8亿元人民币的境内债获债权人会议通过，标志重组工作开始落地。若后续展期至2035年等安排顺利推进，将有助缓解短期流动性压力。

　　值得一提的是，富力每股资产净值达4.5元，现价市帐率仅约0.12倍，加上有新政策出台的潜在憧憬，现价值博率高企。

　　同属内房的粤海置地（124）可留神，虽然成交明显偏低，不过，粤海背靠粤海控股，资产质素亦不错，其市帐率同样落在0.12倍水平。在政策预期升温的背景下，若内房情绪全面回暖，粤海置地或有望引来资金炒作。

闻风至

