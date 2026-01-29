张日强 - 去年楼价累升3.25% 扭转连挫3年局面 | 楼声随笔

受惠去年政府推出新房策措施，加上银行连环减息的刺激，去年整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场有不俗的表现，尤其用家及投资者大举入市的实况下，成交量及造价都有明显上升，差饷物业估价署临时数据显示，去年12月楼价指数报298.6点，按月升0.2%，属连升7个月，以及为过去4年来最长的升浪，全年楼价则上升3.25%，扭转连挫3年的局面。至于去年12月私人住宅租金指数报200.7点，按月上升约0.1%，全年租金则累计升约4.3%，并已超越2019年8月最高位200.1点，高出约0.3%，再创历来新高。



据差饷物业估价署最新资料，2025年12月私楼售价指数报298.6点，按月升0.2%，连升7个月，至于去年则累升约3.25%。比较2021年9月的历史高位398.1点比较，楼价至今累跌约25%。各类型楼单位楼价全面报升，A类单位（面积431方呎或以下）按月升约0.03%，B类单位（面积431至752方呎）按月升0.31%，C类单位（面积753至1076方呎），按月升0.5%，D类单位（面积1076至1721方呎）按月升约0.07%，至于E类单位（1722方呎或以上）则按月升约0.71%。



事实上，受惠政府推出新房策措施，以及银行连环减息的效应，令到去年楼价累升约3.25%，并且结束3年的跌势，市况转好的实况下，预测农历新年后仍有升势，甚至楼市小阳春提早来临。



张日强