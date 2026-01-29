黄德几 - 喆丽盈喜小注跟进｜开工前落盘/头条名家本周心水

喆丽控股（2209）为一间专注于亚洲美容及时尚产品的电子商务企业，主要透过旗舰平台 YesStyle 及 AsianBeautyWholesale 运营，业务涵盖线上零售、批发及跨境电商，目标市场包括欧美、亚洲及中东地区。凭借对 K-beauty 及亚洲潮流敏锐把握，业绩持续增长，集团昨日发盈喜，预期去纯利不少于2200万美元，按年增长15.8%，全年收益约5亿美元，按年激增44%。



集团通过YesStyle（B2C时尚及美容零售）、YesAsia（娱乐产品零售）及ABW（B2B美容批发）运营，专注韩国美容K-Beauty产品，客户遍及欧美及亚洲。YesStyle活跃用户172.8万，ABW合作伙伴包括Ulta、Primark等。公司总部设香港，子公司覆盖美国、韩国等地，通过KOL营销及TikTok、Instagram推广，K-Beauty产品占比96.5%。



YesStyle 平台持续推进市场多元化策略，从传统欧美市场延伸至新兴市场，包括中东及拉丁美洲，成功捕捉全球对亚洲，特别是韩国美容产品需求增长。根据行业数据，全球美容电商市场预计至 2027 年将达 1 万亿美元规模，亚洲品牌占比日益上升。集团用户黏性高，复购率超过 50%，这为收益增长注入稳定动力。此外，AsianBeautyWholesale 线上线下双渠道模式表现突出，新客户数量大幅增加，B2B 批发业务发展快速，可望带动营业额持续增长。



技术上，过去数月持续向下，昨日先跌后回稳，STC及MACD走势尚待改善，未持货可考虑3.4元水平吸纳，中长线目标5.5，不跌穿3.1元可以继续持有。



Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几