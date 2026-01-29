大行晨报 - 美元续见承压 纽元延展涨势｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　欧罗兑美元周二继续上扬，更是自2021年6月以来首次突破1.20关键心理关口，最高触及1.2081。美国总统特朗普释放的「美元贬值」讯号，引发大规模止损交易与演算法交易共振。特朗普称美元表现很好，并不担心美元下跌，还表示可以让美元像一个「摇摇」（yo-yo）一样波动，认为美元并未下跌太多，且美元正在回归其自身应有的水准是合理的，同时提及日本一直都想让货币贬值。其言论被市场解读为对近期美元抛售的默许，加剧了投资者对美元资产的结构性质疑。市场正密切关注联储局利率决议，尽管利率预计保持不变，但政策声明及主席鲍威尔对未来政策的表态，尤其是在政治压力下的独立性立场，均将备受关注。另外，美国国会需在1月30日前通过拨款法案以避免政府部分停摆，而围绕移民执法机构的拨款争议使这一风险加剧。

　　从欧罗兑美元走势图所见，5天平均线上破10天平均线，估计汇价短期仍倾向持稳发展，尤其汇价已企稳在25天平均线1.1730之上，可望欧元有继续上闯的倾向，阻力位先看1.21及250个月平均线1.2240水准，进一步看至1.2350及1.25。支持位方面，较近看至1.1970及1.1850，下一级料为1.1750及1.17水准。

　　纽元兑美元持续上行，升破去年9月高位，再而又突破另一个重要关卡200天平均线，自去年十月至今，纽元两度上访此指标亦未可冲破，并且在之后均见一定幅度的调整，故今趟终冲破此区，将可望衍生较大之上涨动力；倘若以最近一浪的回调幅度约140点计算，延伸上涨可至0.6010，这亦正好与0.60心理关口构成一个共识目标；甚至去年9月17日高位也只是0.6008；7月24日高位0.6061及7月1日高位0.6122则为较大目标参考，进一步看至0.62关口。当前支撑先会回看200天平均线0.5860，其后则看25天平均线0.58及0.57，以至参考0.5610水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

