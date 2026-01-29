大行晨报 - 加元或可考虑止盈｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　近期受美国与伊朗地缘政治冲突及总统特朗普关于汇市的大胆言论所影响，美汇指数重挫，短时间内由50天线上方约99.5水平跌至95.55水平附近，创下2022年年初以来的新低。执笔之时美国联储局暂未公布议息结果，今次议息会议将维持利率不变基本已是市场共识，不过近期美元跌势过急，市场需留心联储局官员会发表鹰派言论以支撑美元走势。

　　另外，今个星期除了美国联储局之外，加拿大央行亦将举行议息会议。加拿大央行去年12月议息会议时，宣布将利率维持在2.25厘不变，结果符合市场预期。央行议息声明表示，现时利率大致处于合理水平，但不确定性仍然偏高，之后议息会议将会减息还是加息将根据经济数据决定，市场揣测加拿大央行减息周期或已完结。彭博利率期货显示，交易员预计加拿大央行下半年亦有加息的可能性。执笔之时，加拿大央行暂未公布议息结果，预计加拿大央行有较大机会今次会议按兵不动。

　　近期环球市场受美元波动影响，投资者纷纷寻找可替代资产寻求避险，黄金原油外币均录得一轮强势上涨，当中加元亦受惠于美元回落和油价反弹。虽然加拿大积极寻求多边的贸易伙伴关系，摆脱对美国的依赖，但此举亦招来美国方面的强势回应，不排除令到两国短期内的谈判更加趋于紧张。短线来看，美元兑加元周二盘中一度低见1.3559，创下去年7月来新低，日线图技术指标14天相对强弱指数（RSI）已见超卖，美元兑加元短线不排除有机会反弹至50天线约1.38水平附近。

光大证券国际产品开发及零售研究部

