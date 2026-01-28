朱红 - 阿里10天线见支持 敲「22984」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
3小時前
产经 专栏
　　阿里发布千问最新旗舰模型Qwen3-Max-Thinking，是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型，据悉整体性能可媲美GPT-5.2-Thinking和Gemini 3 Pro等国际顶尖模型。阿里巴巴（9988）股价于10天线见支持，升至169元附近整固。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证「22627」，行使价149.9元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　中东局势持续紧张，加上美国政府对南韩加征关税，避险资金持续流入金市，现货金、银价格造好。紫金矿业（2899）股价连升多日，曾升至45.18元再创新高。如看好紫金可留意认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，今年4月到期。如看淡紫金可留意认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

朱红

