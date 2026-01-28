轮商精选 - 百度高位回调 博「21030」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 百度高位回调 博「21030」

轮商精选
3小時前
　　美国科技股进入业绩期，市场关注科技企业于人工智能领域的最新发展及相关长线回报。港股相关概念股近日走势波动，成为轮场资金流的焦点。

　　百度（9888）本周初于约3年高位回调，其认购证于周一随即录得逾900万元净流入。消息方面，市场聚焦百度多项业务进展，包括旗下AI晶片业务昆仑芯的独立上市进度、无人驾驶的士平台萝卜快跑的业务扩展，以及文心AI大模型的最新动向。投资者如有意捕捉百度短线反弹机会，可参考较高杠杆、短年期认购证「21030」，行使价185.9元，实际杠杆约8.3倍，今年3月到期。若关注百度或有下行风险可留意认沽证「20715」，行使价113.78元，实际杠杆约4.4倍，今年7月到期。

　　阿里巴巴（9988）正式发布千问推理模型「Qwen3-Max-Thinking」，股价周二以全日高位收市，再上试170元关口。如投资者看好阿里后市可留意认购证「22962」，行使价207.19元，实际杠杆约7.9倍，今年4月到期；如计划趁高造淡可留意阿里认沽证「21900」，行使价144.9元，实际杠杆约5倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

