陈永陆 - 信置财务稳健 质优可吼 | 陆叔讲股

在香港楼市稳步回暖的当下，信和置业（083）一直是我过去一直推荐长期持有的股份。集团凭借多元化业务、审慎财务及ESG领导地位，不仅充分捕捉宏观利好，更在销售、租务及土地储备上展现强劲表现。



首先是香港楼市展望正面，为信和置业提供坚实基础。目前有六大利好因素支撑发展，当中包括政府吸引人才及留学计划推升租务需求及租金；股市上扬、来港上市集资额全球领先、利息下调刺激用家及投资者入市；旅客增长带动经济；北部都会区加速发展；楼市气氛正面，交投活跃。2025年楼价累升4.3%，一手成交突破2万宗创纪录，多间地产股升幅超越恒指，预示2026年楼市继续稳健复苏。信置作为地产龙头，高度受益此周期上行。



项目组合多元化 销售强劲



其次是信置销售业绩亮眼。集团2025年全年售出2424伙住宅，合约销量近年高位。截至今年1月15日，已售105伙套现逾8.1亿元，加推售价上升，呈「价量齐升」。柏景峰自11月推售累售325伙，套现逾18.6亿元，12月沽出141伙成新盘销冠，受大手投资客追捧。柏珑系列累售24伙套现逾1.7亿元，北都发展带动后续提价空间。凯柏峰重推后沽1048伙，销售逾70亿元，呎价最高20390元，投资客比例超过30%。ST.GEORGE'S MANSION全盘累售145伙套现逾112亿元。2026年计划推出约3744伙，包括柏珑III、油塘柏景峰、将军澳日出康城压轴项目（2550伙）及土瓜湾重建项目。项目组合多元化，销售管道畅旺，确保收入持续增长。



信置的土地储备及财务稳健，强化长期价值。集团于2026年1月7日伙鹰君投得东九龙优质住宅用地，2025年8月以10.9亿投得屯门海珠路用地。集团积极寻找机会增添储备。财政审慎，截至2025年6月持净现金约495亿元，维持稳定派息，低负债、高现金确保在波动期具弹性及防御性。



租务及酒店业务提供多元收入。住宅租金上升，出租率逾90%；商场出租率93%，屯门市广场达97%，引入35新品牌，租金向上。全运会带动第四季人流及营业额增10%。把握「粤车南下」提供充电、支付便利及新春艺术展览。酒店圣诞新年入住率理想，提供相关优惠。这些措施减低对销售依赖，增强抗周期能力。



另外，公司获恒生可持续发展「AAA」最高评级，纳入多个指数；MSCI「AAA」全球房地产前5%；香港中文大学大中华房地产业榜首，酒店业十强；《时代》全球最可持续企业之一，标普「最佳10%」。这些成就吸引ESG资金，推升股价。



总结而言，信置凭楼市复苏、强劲销售、充裕土地、稳健财务、多元租务及ESG领导地位，为优质地产股。集团审慎策略及对香港前景信心，确保把握机遇。建议投资者中长期持有，预期2026年楼市向上将进一步带动股价。



资深独立股评人

陈永陆