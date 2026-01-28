张日强 - 短炒客「密食当3番」4个月获利20% | 楼声随笔

受惠去年的房策措施，以及银行连环减息的效应，用家及投资者大举入市，整体楼市气氛已逐步向好，成交量更持续升温，去年购入的物业更水涨船高，市场上不少投资者见楼市升浪持续，物业升幅已达可观水平，故随即改变策略，部分短炒客宁愿「密食当3番」，持货约4个月单位升值约20%，基本上已合乎短炒策略，故先行止赚离场再作部署。



去年初政府推出的新房策措施，百元印花税门槛由楼价300万上调至400万或以下物业，此举的确对细价楼有实际的带动，同时亦可推动换楼链，当时亦起了积极作用，再加上去年下半年录得连环减息等，随即引领了大批用家及投资者或大手客加快入市步伐，以致成交量急速升温。受到楼价缓缓升幅的效应，部分短炒投资客改变策略，纷纷放售物业，其中新葵芳花园新近录得一宗短炒获利成交，单位面积约400方呎，原业主去年9月以415万购入，日前以约496万沽出，呎价约1.2万，持货仅约4个月，帐面赚幅约20%。另外，元朗锦绣花园单号屋，面积约1035方呎，原业主去年9月以约1048万购入，近日以1248万沽出，呎价约1.2万，持货短短约4个月转售，帐面获利幅度约19%。



事实上，整体楼市气氛渐见好转，新盘及二手楼表现有不俗表现，受惠银行连环减息的效应，用家及投资者亦加快入市步伐，部分短炒投资者见市况升温，且去年购入的单位已有近20%升幅利润，故纷纷止赚离场再作部署。



