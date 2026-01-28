邓声兴 - 哈尔滨电气估值有望重估｜开工前落盘/头条名家本周心水

哈尔滨电气（1133）盈利预告显示，预计2025财年归母净利润约26.5亿元人民币，较上年大幅增长57.2%，主要受到营收增长及产品盈利能力提升带动。回顾2025年上半年，公司营业收入按年增长31.5%至227亿元人民币，归母净利润增长101%至10.5亿元人民币，毛利率提升至12.05%，核心动力来自新能源为主的电力系统业务，该分部收入占比达64.3%。细分看，煤电设备收入增长61.9%，核电设备收入增长68.7%，水电设备收入增长23.6%，新签定单中煤电设备定单保持高位，核电定单虽因周期波动下滑，但中长期储备仍具韧性。行业层面，中国「十五五」规划推动电网投资，国家电网预计2026至2030年固定资产投资达4万亿元人民币，年均投资超过8000亿元人民币，重点支持特高压及数智化电网建设，同时可控型电源如煤电、核电需求回升，公司作为三大发电设备制造商之一，直接受益于政策驱动。



展望未来，公司2025至2027年净利润复合年增长率预计超过24%，煤电及核电设备交付进入高峰，海外EPC业务拓展增添动能，加上技术全链条优势，增长确定性强。整体而言，公司基本面稳健，在政策利多下有望迎来估值重估。目标价25元，止蚀价18元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴

