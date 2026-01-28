Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 哈尔滨电气估值有望重估｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　哈尔滨电气（1133）盈利预告显示，预计2025财年归母净利润约26.5亿元人民币，较上年大幅增长57.2%，主要受到营收增长及产品盈利能力提升带动。回顾2025年上半年，公司营业收入按年增长31.5%至227亿元人民币，归母净利润增长101%至10.5亿元人民币，毛利率提升至12.05%，核心动力来自新能源为主的电力系统业务，该分部收入占比达64.3%。细分看，煤电设备收入增长61.9%，核电设备收入增长68.7%，水电设备收入增长23.6%，新签定单中煤电设备定单保持高位，核电定单虽因周期波动下滑，但中长期储备仍具韧性。行业层面，中国「十五五」规划推动电网投资，国家电网预计2026至2030年固定资产投资达4万亿元人民币，年均投资超过8000亿元人民币，重点支持特高压及数智化电网建设，同时可控型电源如煤电、核电需求回升，公司作为三大发电设备制造商之一，直接受益于政策驱动。

　　展望未来，公司2025至2027年净利润复合年增长率预计超过24%，煤电及核电设备交付进入高峰，海外EPC业务拓展增添动能，加上技术全链条优势，增长确定性强。整体而言，公司基本面稳健，在政策利多下有望迎来估值重估。目标价25元，止蚀价18元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
11小時前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
16小時前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
9小時前
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
7小時前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
16小時前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
7小時前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
13小時前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
8小時前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
8小時前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
邓声兴 - 佑驾创新增长前景乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　佑驾创新（2431）为中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，凭借卓越研发及商业化能力，以渐进式战略开发L0至L4级智能驾驶方案，并创新布局智能驾驶、智能座舱及车路协同三大业务线，全方位赋能智能汽车。 　　佑驾创新近两周股价表现亮眼，跑赢港股互联网软件板块，交易活跃度显著提升。核心业务突破方面，公司今年1月25日公告获某知名车企超13亿元智能驾驶定点定单，计划2026年中启动量产，验
2026-01-27 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水