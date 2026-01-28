大行晨报 - 美元维持疲软｜大行晨报

美国联储局将于周三公布议息决议，市场普遍预计利率将维持在3.50%至3.75%不变，但将仔细解读其关于未来政策路径的表述。美联储本周维持利率不变的概率约为97%，到6月维持利率不变的概率约为40%。而特朗普政府对美联储主席鲍威尔的刑事调查，以及特朗普公开施压要求降息，这使美联储独立性问题备受关注。



市场关注美联储议息会议



此外，市场对美联储新任主席人选的猜测也越发激烈，美国财长贝森特上周透露，目前有四位出色候选人角逐美联储主席职位，最快本周宣布。贝森特提及的美联储主席候选人，包括白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）、贝莱德集团全球固收首席投资官里德尔（Rick Rieder），以及美联储理事沃勒（Christopher Waller）和前理事沃什（Kevin Warsh）。



英镑兑美元上周反复回升，上周四重登1.35关口，同时亦见25天平均线失而复得，目前25天线位于1.3470水准，若后市可持稳于此区之上，预料英镑可延展新一波升势，其后较大阻力料为1.3660以至参考去年9月17日高位1.3726，再而将会以1.38及1.40为重要目标。较大支持料会看至1.34及1.3360，进一步参考1.33水准。



澳元兑美元方面，技术走势而言，澳元兑美元此前窄幅横盘于0.6660水准之上，也守住25天平均线，至上周突破区间以至月初高位0.6768，估计澳元短线前景仍继续向好。上延阻力估计在0.6860及0.6950，下一级预估在0.70关口以至参考2023年2月高位0.7158。较近支持见于0.68及0.6760，下一级料为0.67，关键依然会留意0.6660水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇