Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 美元维持疲软｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国联储局将于周三公布议息决议，市场普遍预计利率将维持在3.50%至3.75%不变，但将仔细解读其关于未来政策路径的表述。美联储本周维持利率不变的概率约为97%，到6月维持利率不变的概率约为40%。而特朗普政府对美联储主席鲍威尔的刑事调查，以及特朗普公开施压要求降息，这使美联储独立性问题备受关注。

市场关注美联储议息会议

　　此外，市场对美联储新任主席人选的猜测也越发激烈，美国财长贝森特上周透露，目前有四位出色候选人角逐美联储主席职位，最快本周宣布。贝森特提及的美联储主席候选人，包括白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）、贝莱德集团全球固收首席投资官里德尔（Rick Rieder），以及美联储理事沃勒（Christopher Waller）和前理事沃什（Kevin Warsh）。

　　英镑兑美元上周反复回升，上周四重登1.35关口，同时亦见25天平均线失而复得，目前25天线位于1.3470水准，若后市可持稳于此区之上，预料英镑可延展新一波升势，其后较大阻力料为1.3660以至参考去年9月17日高位1.3726，再而将会以1.38及1.40为重要目标。较大支持料会看至1.34及1.3360，进一步参考1.33水准。

　　澳元兑美元方面，技术走势而言，澳元兑美元此前窄幅横盘于0.6660水准之上，也守住25天平均线，至上周突破区间以至月初高位0.6768，估计澳元短线前景仍继续向好。上延阻力估计在0.6860及0.6950，下一级预估在0.70关口以至参考2023年2月高位0.7158。较近支持见于0.68及0.6760，下一级料为0.67，关键依然会留意0.6660水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
11小時前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
16小時前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
9小時前
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
7小時前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
16小時前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
7小時前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
13小時前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
8小時前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
8小時前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
大行晨报 - 美汇或下试96.5水平｜大行晨报
　　本周加拿大央行及美国联储局将会举行议息会议，根据彭博利率期货显示，交易员预计两间央行将维持利率不变。上周公布的数据显示，去年11月美国个人消费支出（PCE）物价指数按年上升2.8%，期内核心PCE物价指数按年同样上升2.8%，均符合市场预期。美国去年第3季年化国内生产总值按季增幅上修至4.4%，创两年来最快，前值和市场预期均为4.3%，服务支出增速亦创3年来最高水平。不过，逐渐回落的通胀数据及
3小時前
大行晨报
大行晨报 - 澳元短线仍可高追｜大行晨报
　　在美国联储局议息前夕，受美国地缘政治风险影响，美元上周急挫，一度失守97水平，创下去年9月以来的新低，而受美元回落影响，多只外币迎来一轮明显反弹，当中澳元兑美元年初至今升幅已超出3.5%。澳洲将于今周公布第四季通胀数据，早前澳洲第三季通胀按年升幅曾创下自2024年第二季以来的最高，飙升至3.2%，亦高于前值和市场预期。商品通胀则攀升至五个季度来的高位，主要受汽油价格暴涨以及电费上涨加快。
2026-01-27 02:00 HKT
大行晨报