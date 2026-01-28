大行晨报 - 美汇或下试96.5水平｜大行晨报

本周加拿大央行及美国联储局将会举行议息会议，根据彭博利率期货显示，交易员预计两间央行将维持利率不变。上周公布的数据显示，去年11月美国个人消费支出（PCE）物价指数按年上升2.8%，期内核心PCE物价指数按年同样上升2.8%，均符合市场预期。美国去年第3季年化国内生产总值按季增幅上修至4.4%，创两年来最快，前值和市场预期均为4.3%，服务支出增速亦创3年来最高水平。不过，逐渐回落的通胀数据及超出预期的经济增长，并未带动美元重返升势。



美元近期走势波动，相信和市场忧虑特朗普政策的不确定性有关。美国总统特朗普上周就格陵兰问题与北约争议再度升级，随后称双方达成协议框架，紧张局势随即降温。



投资者寻替代资产避险



然而在临近上周末前，美国据报正针对伊朗局势在中东集结军力并部署舰队，市场忧虑美国与伊朗的地缘政治冲突一触即发，金银价格齐飙，美汇指数上周五盘中大幅下挫，并创9个月来最大单周跌幅；及至本周一开盘更一度失守97水平，低见96.806，执笔之时暂时升返97.1水平上落整固。



短线来看，美汇指数14天相对强弱指数（RSI）已逐渐逼近超卖区间，短线不排除出现技术反弹。展望今年首季美汇指数走势，若特朗普政府对伊朗及各贸易伙伴的政策持续引发市场担忧，不排除令投资者寻找代替美元的资产避险，美汇指数首季有望下试约96.5水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报