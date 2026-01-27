Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 佑驾创新增长前景乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
1小時前
产经 专栏
　　佑驾创新（2431）为中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，凭借卓越研发及商业化能力，以渐进式战略开发L0至L4级智能驾驶方案，并创新布局智能驾驶、智能座舱及车路协同三大业务线，全方位赋能智能汽车。

　　佑驾创新近两周股价表现亮眼，跑赢港股互联网软件板块，交易活跃度显著提升。核心业务突破方面，公司今年1月25日公告获某知名车企超13亿元智能驾驶定点定单，计划2026年中启动量产，验证技术国际化竞争力，成为乘用车智能化全球布局关键一步。行业趋势上，2026年被定义为L4商业化元年，技术端大模型与VLA算法突破推动成本下降，B端无人车场景率先跑通商业模式；AI座舱成为应用风口，公司推出的座舱大模型「智能管家BamBam」已切入国际主机厂供应链，定单金额达3.2亿元。佑驾创新凭借技术实力和战略布局，在智能汽车浪潮中占据先机，全球化定单与资本动向均为利好催化剂，未来增长前景乐观，宜关注其长期价值释放。目标价20元，止蚀价14.5元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。

邓声兴

邓声兴 - 快手增长引擎明确 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　快手（1024）近两周股价稳健上涨，最高曾触及82元。公司AI商业化加速，可灵AI实现爆发式增长，将成核心增长曲线，2026至2027年收入预计达18.5亿、26亿元人民币。快手在AI技术与社区生态协同下，增长引擎明确，前景可期。目标价92元，止蚀价70元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析师 协会主席 笔者为证监会持牌人 邓声兴
2026-01-26 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水