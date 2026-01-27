朱红 - 紫金再破顶 吼「21590」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 紫金再破顶 吼「21590」

朱红
1小時前
产经 专栏
　　报道指美国已派遣舰队前往伊朗并拟实施新一轮制裁，加上日圆汇率急剧波动，市场关注央行采取干预行动。资金避险需求推升贵金属，金银价格再创新高，纽约期金升破5000美元关口。紫金矿业（2899）股价显著造好，曾升至43.56元再创新高。如看好紫金，可留意紫金认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆7倍，今年4月到期。如看淡紫金，可留意紫金认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。

　　泡泡玛特（9992）与荣耀推出潮玩手机荣耀限定版正式开售，据报道该产品线上线下销情热烈，部分二手交易平台已出现求购讯息。泡泡玛特股价表现反复，升至近月高位后遇沽压，回落至218元水平整固。如看好泡泡玛特，可留意泡玛认购证「22285」，行使价260.12元，实际杠杆6倍，今年4月到期。如看淡泡泡玛特，可留意泡玛认沽证「15457」，行使价179.9元，实际杠杆3倍，今年9月到期。

　　据报道，内地当局已告知国内科技企业龙头可着手准备辉达H200人工智能晶片采购，亦引述有消息指附带条件是科企订购H200同时须采购一定数量国产晶片。晶片股份个别发展，中芯国际（981）股价受压，回落至20天线约75.5元附近徘徊。如看好中芯可留意认购证「21283」，行使价95.05元，实际杠杆5倍，今年5月到期；如看淡可留意认沽证「21281」，行使价62.76元，实际杠杆5倍，6月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

朱红 - 阿里创近月高 吼「22984」 | 窝轮热炒特区
　　据报阿里巴巴准备分拆旗下「平头哥」半导体（T-Head）上市，惟IPO具体时间尚不明确，券商研报推算其估值可能在250亿至620亿美元之间。阿里巴巴（9988）股价造好，上周五曾高见172元，创近月新高。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证「22627」，行使价149.9元，实际杠杆4倍，今年9月到期。 　　新华社
2026-01-26 02:00 HKT
窝轮热炒特区