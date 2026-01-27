闻风至 - 拥智能农机概念 一拖展升浪 | 鲜股落镬

港股继续于两万七关前窄幅上落。恒生指数周一高开后曾倒跌130点报26619，其后一度回升至26911，涨162点。最终收报26765，升16点。全日成交金额增至2617亿元。



市场终于意识到第一拖拉机股份（038）的智能农机概念，近日高盛首度给予一拖「买入」评级，目标价高达14元，相当於潜在升幅近5元或55%水平。预料在市场重审价值后，一拖会展开一场新升浪，值得留神。



本栏一路有关注一拖的强劲升浪，该股自2024年突破5元阻力后，在2024年10月曾一度高见10.4元，一年内升幅逾倍。别忘记，恒指是在2025年初才因DeepSeek概念爆发，原因是DeepSeek技术可能引发所谓的「AI平权」，即中国科技企业可用较低的算力成本获得更高AI能力的结构性改变。



具强力出海攻势



一拖作为一只老牌工业股，能够远远跑赢大市实在令笔者相当意外，因此亦花费大量时间心力研究其背后逻辑，得到的答案其实不复杂，一是智能农机概念的崛起，二是集团出海的强力攻势。



过去大家看一拖，不外乎是传统制造、周期性行业、估值永远上不去的那类公司。但当「智慧农业」、「无人农场」这些关键词与一拖成为一个组合，便足以令一拖变身成一只「农机+科技」股。AI、自动驾驶、精准耕作等技术的落地，足以令市场重新审视这间公司的估值。



其次，是出海。这点在市场上反而被低估了。一拖近年在东南亚、中东、非洲等地的渠道铺设、装配厂落地、与政府合作的农业现代化项目，令其海外收入增速远超国内。当一间公司从「内需制造股」变成「全球农机供应商」，估值评价亦自然完全不同。



再看高盛的报告，大意亦和笔者的观点相符，高盛则将目光放更远至2030年，预测集团到2030年出口业务占收入的比例将翻倍。高盛认为，始于2023年、为期3年的拖拉机下行周期将在进入2026年时结束，扭转一拖的跌势，视国内拖拉机周期拐点为近期主要催化剂。



意即一拖在今年开始到2030年将进入一个新的增长期，而当智能化与全球化两条主线逐步兑现，其估值与市场定位亦将随之重塑，成为未来数年值得持续跟进的长线故事。



闻风至