张日强 - 新盘向隅客回流抢二手笋盘 | 楼声随笔

张日强
1小時前
整体楼市气氛渐见好转，新盘及二手楼表现有不俗表现，当中以新盘市场最为瞩目，受惠银行连环减息的效应，用家及投资者迅速加快入市步伐，部分新盘更连录大手投资客抢货的实况，反映投资者大举参与新盘市场买卖，明显有推波助澜之势，部分向隅客未能购得心头好，最后亦流向二手楼市场，以致近日各大屋苑的睇楼及成交量都有所升温。

　　新盘市场持续旺热，西沙大盘日前连番推售并先后开出红盘，短短12日便沽出703伙，另外，市场货尾盘同样表现积极，发展商趁势削减优惠或限量加推部分单位应市，亦有部分货尾盘推出农历新年优惠，同样地除了引领实际用家外，亦吸引了大手投资客抢货的情况，反映市场具有相当投资动力，预期农历新年前都有新盘及货尾推出应市，特别是每年农历新年前后都有机会出现楼市小阳春的局面，相信今年亦不会例外，以目前对楼市有利的实况来看，农历新年前或有惊喜。

　　事实上，近期新盘频频热销，西沙大盘连番热销，同时亦带动其他新盘及货尾的销情，尤其引领了大批用家及投资者进场，不少准买家未能购得热卖新盘的心头好，故密密回流二手楼市场选购笋盘，当中以中细价楼更成为主要目标，只要开价较市价稍低，一般都可获市场承接，预期农历年前市况仍有不俗表现，并且有机会提早出现小阳春。

张日强

