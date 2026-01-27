伍礼贤 - 云锋金融保险业务稳健增长｜开工前落盘/头条名家本周心水

2025年中期，云锋金融（376）的保险收入较2024年上半年增长11%，净营运利润6.96亿元，贡献集团整体比例为101.5%。在2018年至2024年期间，万通保险的保费及费用收入总额、新业务价值和内含价值分别取得9%、5%和6%的年均复合增长率。而2025年上半年，万通保险保费及费用收入、新业务价值和内含价值分别进一步录得按年增长29%、81%及6%。



保险业务增长带动云锋金融整体业绩亦有良好表现。2025年上半年，云锋金融股东应占净利润为4.86亿元，按年录得增长142%。随着内地十年期国债收益率维持低企，令寿险的高收益率产品保持吸引力，吸引内地高资产值客户赴港投保，故料公司下半年仍能取得稳健增长。



不妨考虑在3.4元关注，目标价3.9元，若跌穿3元离场。



本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。



光大证券国际证券策略师

伍礼贤