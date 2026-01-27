Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍礼贤 - 云锋金融保险业务稳健增长｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
开工前落盘
伍礼贤
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　2025年中期，云锋金融（376）的保险收入较2024年上半年增长11%，净营运利润6.96亿元，贡献集团整体比例为101.5%。在2018年至2024年期间，万通保险的保费及费用收入总额、新业务价值和内含价值分别取得9%、5%和6%的年均复合增长率。而2025年上半年，万通保险保费及费用收入、新业务价值和内含价值分别进一步录得按年增长29%、81%及6%。

　　保险业务增长带动云锋金融整体业绩亦有良好表现。2025年上半年，云锋金融股东应占净利润为4.86亿元，按年录得增长142%。随着内地十年期国债收益率维持低企，令寿险的高收益率产品保持吸引力，吸引内地高资产值客户赴港投保，故料公司下半年仍能取得稳健增长。

　　不妨考虑在3.4元关注，目标价3.9元，若跌穿3元离场。

　　本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。

光大证券国际证券策略师
伍礼贤

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
17小時前
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
11小時前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
11小時前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
8小時前
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
3小時前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
15小時前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
更多文章
伍礼贤 - 中国建筑估值吸引 | 开工前落盘
　　中国建筑国际（3311）最近的5个完整财年，业绩均保持逐年稳定增长，预期香港业务继续成为稳定业绩整体表现的重要部分。目前股价所对应预期市盈率仅为4.5倍水平，股息率约为7.1厘。可8.75元附近关注，目标价9.8元，跌穿8元止蚀。 　　本人为证监会持牌代表，没持有上述股份​​。 光大证券国际 证券策略师 笔者为证监会持牌人 伍礼贤
2026-01-26 02:00 HKT
开工前落盘