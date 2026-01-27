大行晨报 - 干预疑虑再起 圆汇大幅向上｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
　　美元上周五续见走低，仓位调整仍在压制美元走势。美国总统特朗普周末表示，倘若加拿大与中国达成相关协议，美国将立即对所有进入美国的加拿大商品加征100%的关税。对中美贸易问题放大的担忧与特朗普政府的激进举措，成为近期美国资产遭到抛售的导火索。而其威胁干预伊朗并称近期将派重兵往伊朗等地缘动作，叠加白宫执意推进格陵兰岛扩张计划，亦已打压着美元走势。

　　另外，有传闻称纽约联储对美元兑日圆进行了与利率相关的市场检查，市场人士将此解读为可能支持日圆走强的干预讯号。然而，日本央行的货币市场资料显示，日本当局上周五并未在外汇市场进行干预。此前由于市场忧虑日本首相高市早苗推动的扩张性财政政策，加上日本央行加息步调缓慢，恐导致财政压力加剧、国债供应增加，并推高通膨风险，使日圆持续遭到抛售。美元兑日圆上周五显著回落至155区间，延至本周一更一度下破154关口。接下来，本周焦点将会是周三晚美联储的议息会议，其在措辞的变化、对经济韧性的判断，以及对未来降息节奏的暗示，都将撼动美元的后续走向。目前市场定价隐含的美联储年内降息幅度约为48个基点。

　　美元兑日圆经历上周五之下挫后，已跌破近期的整固区间，或许尚有进一步的下行压力，当前将会留意又一个底部在154.30，若然再为明确下破，延伸目标将看至100天平均线153.60以至152.80，再而指向150关口。即市阻力则会回看155水准，较大阻力位预料在156及25天平均线157.10水平，之后将关注159以至160关口。

　　美元兑瑞郎在本月中未能突破200天平均线，再而于上周急速回调，而技术图表见RSI及随机指数已见回落，或见美元兑瑞郎将有进一步调整压力。去年12月守住的0.7850将是当前参考，下个支持将会关注0.77及0.76水准，进一步参考0.75关口。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为0.8250。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

