大行晨报 - 澳元短线仍可高追｜大行晨报
在美国联储局议息前夕，受美国地缘政治风险影响，美元上周急挫，一度失守97水平，创下去年9月以来的新低，而受美元回落影响，多只外币迎来一轮明显反弹，当中澳元兑美元年初至今升幅已超出3.5%。澳洲将于今周公布第四季通胀数据，早前澳洲第三季通胀按年升幅曾创下自2024年第二季以来的最高，飙升至3.2%，亦高于前值和市场预期。商品通胀则攀升至五个季度来的高位，主要受汽油价格暴涨以及电费上涨加快。
通胀有抬头趋势，就业市场亦较预期火热。澳洲最新公布的数据显示国内就业市场仍然强劲。澳洲统计局上周发布的数据显示，12月份国内就业人数大幅增加6.52万人，远远超过经济学家预期的增加27000人，期内失业率降至4.1%，亦好过市场预期的4.3%。澳洲央行12月议息会议时，宣布将央行现金利率维持在3.6%不变，为连续第三次会议按兵不动，结果符合市场预期。央行称国内通胀风险仍然偏向上行，经济增长亦比预期的要更为强劲。
澳央行言论加深市场对澳洲重启加息周期的憧憬，澳洲央行将于下月3日举行议息会议，市场预计澳洲央行不排除重启加息周期。在其他西方主要央行仍逐渐下调利率之际，澳央行可能加息的消息，或令澳元与其他货币息差拉阔，消息利好澳元走势。
笔者曾于今年1月6日提醒投资者，澳元仍可捕捉回升机会，初步目标价为0.68。澳元今年1月以来走势强劲，区间震荡之后迎来一轮新涨势，更于上周连升6个交易日，创下2024年10月以来的高位，一度高见0.685，并升穿由2025年以来形成的上升通道轨顶部。现时环球市场担忧美国政策导致金融市场波动，加上澳洲央行加息预期之下，澳元短线仍可高追，初步目标价为0.705水平。
光大证券国际产品开发及零售研究部
大行晨报
