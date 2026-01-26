黄德几 - （3888）金山软件AI业务前景佳 | 开工前落盘/头条名家本周心水

金山软件（3888）去年第3季度收入24.192亿元人民币，按年跌17%。其中办公软件及服务业务，主要为WPS Office贡献63%收益约15.213亿元，按年增长26%，毛利率维持高位80%。期内，纯利2.131亿元，按年跌48%；经调整利润2.77亿元，按年下降11%。业绩下跌主要受游戏业务疲软及AI研发投入增加影响。办公业务稳健增长，WPS Office用户基数庞大，订阅模式转型顺利，WPS AI等新产品正逐步贡献。



技术上，早前反弹至33.68元高位遇到阻力，回落至20天线随即反弹，MACD牛转熊差距，走势有待改善，未持有宜等低于50天线29.7元吸纳，反弹阻力33.7元，跌穿28.7元止蚀。



Usmart盈立证券

研究部执行董事

笔者为证监会持牌人

黄德几