闻风至 - 有色矿业质优可吼 | 鲜股落镬

资源板块正进入估值大重审，这次重审背后的主力推手正是AI科技，另有电子化、新能源等引发的巨大需求，中国有色矿业（1258）在全球拥有大量铜和钴等重要资源，预料将成为今次估值重审的主要受惠股之一。



据分析指，AI伺服器的耗铜量，是传统伺服器的2至3倍；大型数据中心每年可消耗高达数千吨铜。当全球算力竞赛演越烈，从美国到中国、从云端巨头到本地AI模型公司，大家都在疯狂建机房、拉电缆、扩网络。这些基建背后，最核心的原材料不是晶片，而是铜。新能源同样推波助澜。电动车、储能、光伏、风电，每一个都是铜的重度使用者。电动车的耗铜量是燃油车的4倍以上，光伏与风电的电网升级更是铜需求的长期引擎。



美银近日指，铜、银、锂、铝和镍等金属的需求增长已不再具有周期性特征，因为各经济体正在重新构建其能源基础设施。



中国有色矿业多年深耕非洲，尤其是赞比亚的铜与钴矿，资源储量大、品位高、成本具竞争力。更重要是，公司拥有完整的垂直整合产业链，从开采、选矿、湿法冶炼到销售一条龙，这意味在价格波动时，公司能保持更稳定的利润能力。



集团早前预估，于2025年首9个月，纯利升13%至3.56亿美元（折合约27.77亿港元）。最新更有谦比希东南矿体于去年12月完成修复工作，于1月1日复产，预料可为集团带来综合铜产量48.4万吨。



集团表示，全年预计自有矿产产铜约15.5万吨；生产硫酸约90万吨；生产液态二氧化硫约10万吨；生产氢氧化钴含钴约600吨。



集团去年首3季盈利录得双位数增长，盈利增长势头明显，今年再有矿场全面复产、产量恢复至正常水平，基本面较去年更胜一筹。配合AI、电动化与能源转型带动的结构性需求上升，铜价中线仍具支撑。中国有色矿业在资源、成本与产能三方面均占优势，若行业估值重审持续推进，集团今年再下一城的机会不低。



