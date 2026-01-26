邓力文 - 以太坊Fusaka升级 | Exchange²

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓力文
2小時前
产经 专栏
随着ETF派出质押回报制度落地、质押机制迈入新阶段、网络升级计划Fusaka即将上线，2026年的以太坊（ETH）似乎正尝试破局。先简单分享甚么是Fusaka升幅︰从前ETH主网就像餐厅的主营品牌的大厨，由于技艺精湛，每天都在煮菜（处理交易），问题是煮菜好耐，仲收你唔平，于是当年主网的升级本想降低成本，但结果导致大家开始转向餐厅外面「副厨档口」（Layer 2），例如Base、Arbitrum，虽然用主厨提供的食材（ETH作为结算），但自己开火、自己煮，速度快、收费平，Fusaka给我感觉就是这场「主厨重建主导计划」。

　　首先，加强主厨的中央厨房执行力，让主网不再只是个「保安+收银员」，而是重新加入烹饪流程（资料处理）。其次副厨（L2）依然可以快速煮菜，但要回主厨厨房报帐（手续费的一部分会回流到主网）。提升主厨与副厨之间的合作默契，包括统一排菜单（排序交易）、防止乱改单（提高资料一致性）等。一句到尾，确保煮得快之余，主网都有钱收。

质押比例升至近3成

　　Fusaka升级前见到资本市场都向ETH的主网投下信心。除了1月Grayscale正式宣布旗下以太坊ETF（ETHE）开始派息，每股将获得约0.083美元的分派收益，来源为该基金透过质押ETH所取得的原生回报，代表传统金融终于可以不用碰私钥，也能赚钱包的息。PoS原生收益转为美元形式派息的过程，实质上是在将ETH转化为一种半固定收益资产。ETH的质押比例现已升至接近30%，而退出队列却仅剩下96枚ETH、等待时间仅2分钟，与此同时，进入质押的排队高达273万枚ETH，排队等待47天。单是BitMine持有超过400万枚ETH，其中已有超过四分一约100万枚投入质押。

　　但笔者认为，ETH的基本因素还是回归底层价值创造，创新性减弱的问题。连老副线Uniswap都自我迁移至Unichain，ETH主链的价值闭环被打破，实在还是令人担心是否Tom Lee, We trust？

