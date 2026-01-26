张日强 - 新盘打铁趁热抢市场购买力 | 楼声随笔

新盘市场持续旺热，西沙大盘日前连番推售并先后开出红盘，短短12日便沽出703伙，每次开售都可卖个满堂红，由于开价相对吸引，用家及投资者更蜂拥而上，发展商见市况急速升温，随即打铁趁热推该盘新1期单位应市，以目前市场客源及开售走势，相信可完全「复制」去年开售的佳绩，其他发展商亦加快步伐，频频为旗下新盘软销，部分货尾盘更率先抢攻，趁空档期力吸各路客源，预期农历新年前市况仍有不俗表现，群盘趁势抢吸市场购买力。



大手客「圈全层」持续抢货

过去2周楼市表现相对理想，新盘及二手楼市场持续向好，西沙大盘可谓一枝独秀，该盘更取得逾4.9万票成为新票王，先后3次开售都取得红盘高开的实况，由于该盘开价吸引，成功引领大批用家及投资者涌出来，加上受惠银行去年连环减息的效应，令到不少大手「西饼客」（一般大手购入3至5伙，部分则购入6至8伙的投资客）再度重临，而且今次的大手客相对积极，数量亦较以往增加，购入后作投资收租用途，预期发展商将会「复制」去年5月的开售策略，当时在不足一个月内便沽逾1500伙，今次在12日内已沽出703伙，预期该盘可于本月内再下一城。



西沙大盘热销，并且连环取得红盘高开的实况，特别是大手投资客的推波助澜下，用家及投资者亦紧随加入抢货行动，其他发展商亦已迅即加快部署，抢先为旗下新盘软销及推广，部分则以招标形式推出测试市场反应，亦有部分货尾盘趁势开售，当中位处天后新盘亦于上周开售，首日便告沽清60伙，当中更有部分大手客购买全层「一圈3伙」，反映市场大手客的动力仍未减退。



事实上，由于每年农历新年前后都有机会出现楼市小阳春的势头，故发展商都趁近日的楼市旺势，纷纷推出旗下新盘抢吸市场各路客源，以便抓紧近期楼市升温的机遇，受惠去年银行连环减息的效应，西沙大盘先开红盘，料发展商将会延续旺势，预期农历新年前一众新盘将会乘势抢攻。



张日强