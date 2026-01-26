Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘打铁趁热抢市场购买力 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

新盘市场持续旺热，西沙大盘日前连番推售并先后开出红盘，短短12日便沽出703伙，每次开售都可卖个满堂红，由于开价相对吸引，用家及投资者更蜂拥而上，发展商见市况急速升温，随即打铁趁热推该盘新1期单位应市，以目前市场客源及开售走势，相信可完全「复制」去年开售的佳绩，其他发展商亦加快步伐，频频为旗下新盘软销，部分货尾盘更率先抢攻，趁空档期力吸各路客源，预期农历新年前市况仍有不俗表现，群盘趁势抢吸市场购买力。

大手客「圈全层」持续抢货

　　过去2周楼市表现相对理想，新盘及二手楼市场持续向好，西沙大盘可谓一枝独秀，该盘更取得逾4.9万票成为新票王，先后3次开售都取得红盘高开的实况，由于该盘开价吸引，成功引领大批用家及投资者涌出来，加上受惠银行去年连环减息的效应，令到不少大手「西饼客」（一般大手购入3至5伙，部分则购入6至8伙的投资客）再度重临，而且今次的大手客相对积极，数量亦较以往增加，购入后作投资收租用途，预期发展商将会「复制」去年5月的开售策略，当时在不足一个月内便沽逾1500伙，今次在12日内已沽出703伙，预期该盘可于本月内再下一城。

　　西沙大盘热销，并且连环取得红盘高开的实况，特别是大手投资客的推波助澜下，用家及投资者亦紧随加入抢货行动，其他发展商亦已迅即加快部署，抢先为旗下新盘软销及推广，部分则以招标形式推出测试市场反应，亦有部分货尾盘趁势开售，当中位处天后新盘亦于上周开售，首日便告沽清60伙，当中更有部分大手客购买全层「一圈3伙」，反映市场大手客的动力仍未减退。

　　事实上，由于每年农历新年前后都有机会出现楼市小阳春的势头，故发展商都趁近日的楼市旺势，纷纷推出旗下新盘抢吸市场各路客源，以便抓紧近期楼市升温的机遇，受惠去年银行连环减息的效应，西沙大盘先开红盘，料发展商将会延续旺势，预期农历新年前一众新盘将会乘势抢攻。

张日强

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
19小時前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
18小時前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
16小時前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
8小時前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
12小時前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
9小時前
前TVB御用鬼佬教搭巴士「免罚5千妙计」：全宇宙最稳阵 自备「安全带」惹网民爆笑
前TVB御用鬼佬教搭巴士「免罚5千妙计」：全宇宙最稳阵 自备「安全带」惹网民爆笑
影视圈
11小時前
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
影视圈
10小時前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
更多文章
张日强 - 蓝筹屋苑成投资老手抢货目标 | 楼声随笔
整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场同样有不俗的表现，用家及投资者大举出击，西沙大盘持续旺场并3度开出红盘，短短12日便沽出703伙。新盘频频热销，连同二手楼市场亦受带动，当中以蓝筹屋苑最受市场追捧，尤其港岛东区大型蓝筹屋苑更是投资收租客的至爱，日前太古城单日连环录得4宗成交，另外，杏花邨连日来都录得多宗成交个案，投资老手更在「无睇楼」情况下落实成交。 　　市场气氛渐见好转，尤其去年银行减息的
2026-01-23 02:00 HKT
楼声随笔