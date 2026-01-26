朱红 - 阿里创近月高 吼「22984」 | 窝轮热炒特区

据报阿里巴巴准备分拆旗下「平头哥」半导体（T-Head）上市，惟IPO具体时间尚不明确，券商研报推算其估值可能在250亿至620亿美元之间。阿里巴巴（9988）股价造好，上周五曾高见172元，创近月新高。如看好阿里可留意认购证「22984」，行使价207.19元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意认沽证「22627」，行使价149.9元，实际杠杆4倍，今年9月到期。



新华社节目《扬声》播放泡泡玛特（9992）创办人王宁访问，探讨潮玩文化背后的吸引力与公司成长之路，加上情人节限定款盲盒「星星人怦然星动」系列市场反应热烈，公司股价连日造好，曾高见225元并创个多月新高，一周内从低位累计反弹近3成。如看好泡玛可留意认购证「22285」，行使价260.12元，实际杠杆6倍，今年4月到期。如看淡泡玛可留意认沽证「21876」，行使价209.8元，实际杠杆5倍，今年4月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



