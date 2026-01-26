轮商精选 - 小米反弹 留意「23906」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 小米反弹 留意「23906」

2小時前
　　小米（1810）股价上周五曾录逾2%反弹，此前集团宣布启动自动股份购回计划，最高达25亿元。值得留意是，回顾截至周四的过去30日，股价下跌约17%，表现跑输十大恒生科技指数成分股。根据彭博行业研究，这次回购行动或反映管理层对集团前景信心。

　　展望2026年，彭博行业研究预计小米收入有望增长约25%，其中电动车业务或将成为主要增长动力。惟彭博行业研究同时指出众多因素包括行业竞争、智能手机及IoT业务增长放缓，以及记忆体成本上升，或会对集团毛利率构成压力。

　　轮证资金流方面，轮场投资者倾向吸纳好仓捕捉正股回升，小米过去7个交易日均获好仓净流入，累计录得约5500万元。如看好小米可参考认购证「23906」，行使价48.83元，实际杠杆约7.8倍，今年5月到期。如看淡小米可留意认沽证「22852」，行使价31.3元，实际杠杆约6.5倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

