大行晨报 - 避险情绪弥漫 美元维持下行趋势｜大行晨报

2小時前
　　地缘政治不确定性令市场仍然弥漫避险氛围，美元上周反复走低，美元指数上周一高位99.47，到上周五下滑至97区间，非美货币则普遍出现回升，而黄金白银更屡创新高。

　　美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数出现回跌，而汇价近日在1.39水准附近连日遇阻，故要防范美元兑加元尚见更大的回调压力。较近支撑回看1.3640，关键看至1.3550水准附近，在去年6月至7月，汇价三度于此水准附近获见支撑；较大支持料为1.35关口。至于阻力先会看至1.3850及1.3920，下一级料为及1.40关口以至1.4140水准。

　　欧洲央行上周四公布的12月会议纪要显示，欧洲央行官员在去年12月总体对当前政策立场感到满意，但仍主张在利率问题上保留充分灵活性。部分官员认为，鉴于通胀水准已接近2%的目标，并预计在政策展望期内将维持在该水准附近，「利率在较长一段时间内保持稳定」是可行的。

　　欧罗兑美元走势，技术图表所见，5天平均线上破10天平均线，估计汇价短期仍倾向持稳发展。当前会以25天平均线1.1710为依据，若后市汇价依然可企稳此区之上，可望欧罗有重新上扬的倾向，其后阻力回看去年12月24日高位1.1809，再而将会瞩目于9月17日高位1.1918以至1.20关口。支持位方面，较近看至1.1750及1.17，200天平均线目前在1.1590，若此区在后市未能守住，则要慎防欧罗又将开展新一波下跌，延伸目标指向1.15关口以至1.1460。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

