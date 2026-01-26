Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利 - 在风口生存？ | 巨B讲投资

刘伟利
2小時前
产经 专栏
　　关于风口与生存，人们总说要站在浪尖上才能赚快钱，所谓「富贵险中求」。许多人理解的「风口」，往往是游走于黑白之间的灰色地带——那里规矩未明、监管未至，仿佛一片充满机会的沃土，让敢闯的外来者能迅速卡位，收割一波红利。

　　然而，是否非得如此不可？我认为，这全然取决于个人与企业自身的处境。对于发展中地区、或正处经济爬升阶段的人而言，寻找风口、甚至创造风口，或许是突破现状的必然之路。但若是一个家族本就根基稳固，资产足以支撑数代，那么将财富安放于银行收取稳健利息，未必不是最明智的选择。

　　近日读到一则报道，提及一位星二代。过去数十年，他未曾涉足高风险投资，不炒股、不炒房，仅仅依靠父母留下的遗产，安放在银行定存。期间世界历经多次金融风暴、经济循环，他的生活却始终波澜不惊，安稳如常。旁人或许认为他错过了许多「暴富」的机会，但他却从未失去从容与自由。

　　这便引向一个更深层的思考：我们如何定义「成功的人生」？是否与银行帐户的数字必然相关？我渐渐明白，一个人是否活得成功、是否对己对人有所交代，与他赚取多少财富，其实没有绝对的关系。真正的成功，更关乎品格的锻造、心灵的丰盛，以及能否在有限的岁月中活出自己认可的价值。那位星二代选择了平静，那便是他的成功。

　　然而，我们也毋须否定财富的正面意义。金钱固然不是成功的量尺，但它确实是一把钥匙，能为人开启更广阔的经验之门。它让人有机会踏足远方，亲身感受异域文化的厚度；能够支持更长远而自由的教育探索，不被眼前生计所困；也能让人站在更高的位置，看清世界运转的复杂脉络与宏大格局。财富所扩大的，是人生的选项与视野的边界，它让人拥有「可以选择不」的底气，与「能够看得见」的窗户。

　　人生在世，固然应当尽力发挥所长。但若有简单的游戏可以通关，又何必执意去闯那条最艰难的路，只为向世界证明甚么？说到底，人生是一场独特的经历，而非一场必须赢得掌声的表演。能够按照自己真心喜爱的方式生活，远比活在他人眼中的「成功剧本」里更为重要。

　　因此，与其勉强融入不适合自己的圈子，追求那些喧闹却空洞的合群，不如学会与自己安静相处。在独处的时光里，倾听内心的声音，滋养精神的园地。高质量的独处，带来的是清澈的思考与真正的平静；而低质量的合群，往往只留下疲惫与迷失。风口永远在变，财富的形式也各有不同，但内心的丰足与安稳，才是谁也夺不走的生命底色。我们最终要面对的，始终是自己对生命的感受与回答。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

