彭丽婷 - 零碳北都成智慧城市新典范 | 零碳筑迹

随《北部都会区发展策略》由蓝图进入落实阶段，香港正迎来一个前所未有的城市发展机遇。这个以「国际创科新城」为目标的规划，不仅关乎土地与住房，更抛出一个重要命题：香港将打造一个怎样的未来城市样板？答案或许就在「零碳」与「智能」这两个关键词，而元朗「零碳智能空间」及相关产业联盟，正好为这愿景提供一个具体示范。

北部都会区并非传统新市镇，而是被赋予推动创新科技、促进职住平衡与绿色生活的战略角色。这意味规划之初已要超越「先建设、后治理」的旧模式，将可持续发展与智慧管理写入发展基因。零碳智能联盟正正发挥这方面的价值，汇聚了从绿色能源、智慧建筑、人工智能物联网（AIoT）等完整产业链条，展现城市系统解决方案。

在实践层面，北都建设可从三方面结合零碳智能理念。首先，能源系统应推动去中心化及智能化，借鉴零碳智能空间的模式，广泛应用分散式可再生能源（如太阳能建筑一体化）及微电网，并透过AI演算法改良协调，减低对传统电网的依赖，打造韧性低碳基础。其次，建造与运维要实现全周期数码化，从规划开始构建数码孪生模型，结合智慧工地、BIM（建筑资讯模型）和绿色建材等技术，令设计、施工至管理全流程实现数码化及低碳化，提升效率并积累数据资产。此外，生活模式亦要「绿色互联」，配合生态走廊与湿地公园规划，将零碳智能理念延伸至交通系统（如电动化与智能调度）、水资源循环、垃圾分类等，运用物联网数据驱动，推动低碳生活，打造智慧生态社区。

对香港而言，北都是一个重要的城市创新「实验场」。零碳智能联盟能把分散的前沿技术整合为可落地、可复制的城市模组，先行先试，为市民带来优质生活环境，同时建立一套适合高密度城市的绿色智慧城市标准。「香港方案」一旦成熟，将成为大湾区甚至国际同类城市的宝贵参考。

总括而言，北都的建设正回应时代命题：在气候变化和科技革命下，国际大都市应如何转型？香港正将零碳智能从单一示范空间，提升为发展核心，尝试绘出一个经济活力、宜居宜业与生态永续兼备的未来之城。

零碳智能联盟秘书长

彭丽婷