Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 零碳北都成智慧城市新典范 | 零碳筑迹

零碳筑迹
零碳筑迹
彭丽婷
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　随《北部都会区发展策略》由蓝图进入落实阶段，香港正迎来一个前所未有的城市发展机遇。这个以「国际创科新城」为目标的规划，不仅关乎土地与住房，更抛出一个重要命题：香港将打造一个怎样的未来城市样板？答案或许就在「零碳」与「智能」这两个关键词，而元朗「零碳智能空间」及相关产业联盟，正好为这愿景提供一个具体示范。

　　北部都会区并非传统新市镇，而是被赋予推动创新科技、促进职住平衡与绿色生活的战略角色。这意味规划之初已要超越「先建设、后治理」的旧模式，将可持续发展与智慧管理写入发展基因。零碳智能联盟正正发挥这方面的价值，汇聚了从绿色能源、智慧建筑、人工智能物联网（AIoT）等完整产业链条，展现城市系统解决方案。

　　在实践层面，北都建设可从三方面结合零碳智能理念。首先，能源系统应推动去中心化及智能化，借鉴零碳智能空间的模式，广泛应用分散式可再生能源（如太阳能建筑一体化）及微电网，并透过AI演算法改良协调，减低对传统电网的依赖，打造韧性低碳基础。其次，建造与运维要实现全周期数码化，从规划开始构建数码孪生模型，结合智慧工地、BIM（建筑资讯模型）和绿色建材等技术，令设计、施工至管理全流程实现数码化及低碳化，提升效率并积累数据资产。此外，生活模式亦要「绿色互联」，配合生态走廊与湿地公园规划，将零碳智能理念延伸至交通系统（如电动化与智能调度）、水资源循环、垃圾分类等，运用物联网数据驱动，推动低碳生活，打造智慧生态社区。

　　对香港而言，北都是一个重要的城市创新「实验场」。零碳智能联盟能把分散的前沿技术整合为可落地、可复制的城市模组，先行先试，为市民带来优质生活环境，同时建立一套适合高密度城市的绿色智慧城市标准。「香港方案」一旦成熟，将成为大湾区甚至国际同类城市的宝贵参考。

　　总括而言，北都的建设正回应时代命题：在气候变化和科技革命下，国际大都市应如何转型？香港正将零碳智能从单一示范空间，提升为发展核心，尝试绘出一个经济活力、宜居宜业与生态永续兼备的未来之城。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
19小時前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
18小時前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
16小時前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
8小時前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
12小時前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
9小時前
前TVB御用鬼佬教搭巴士「免罚5千妙计」：全宇宙最稳阵 自备「安全带」惹网民爆笑
前TVB御用鬼佬教搭巴士「免罚5千妙计」：全宇宙最稳阵 自备「安全带」惹网民爆笑
影视圈
11小時前
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
影视圈
10小時前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
更多文章
彭丽婷 - 低碳新帐本：企业利润与可持续未来 | 零碳筑迹
　　在经典商业叙事中，企业的首要目标是创造利润。然而，当全球气候变化警号响起，企业的资产负债表已经纳入了更宏大的维度：不仅对股东负责，更要对环境与社会承担责任。过去10年，中国提出「双碳」目标，构建「1+N」政策体系，勾勒出经济增长与碳排放脱钩的路径。对于碳排放主体─制造业而言，绿色转型已成为无可避免的必修课，亦关乎企业的未来生存。 　　对制造企业来说，这场转型既是责任，也是挑战。企业必须彻
2026-01-19 02:00 HKT
零碳筑迹