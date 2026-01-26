关志康 - 从「打卡」到「打包」 | 神耆商机

「我老婆叫我下载个内地App『死了么』，每日签个到，等大家安心。」一位长辈笑着说。这款看似戏谑的应用程式，上线不足半个月，用户数量激增800倍，估值近亿元人民币。这应用程式功能简单，只要每日登入1次，系统便会显示「仍然活着」，听起来荒诞，背后却反映现实──当孤独成为常态，「报平安」也要靠科技。

内地数据显示，2024年独居人口突破1.23亿；香港同年亦约有60万独居户，逾半为60岁以上长者。这些数字冰冷但真实。这位长辈自嘲：「人生真忙，细个返学报到、大个返工『打卡』，退休后都要每日『打卡』，以示还在等待和上帝报到。『等待』的普通话不就是『等die』吗？」笑声背后，是淡淡的心酸。

「打卡」本是一种生活分享，如今却成为存在的证明。年轻人旅行、健身时上载照片，是一种生活告白；长者每日在群组问早、上载旅行照，也是在说：「我还在世。」只不过，一个叫「到此一游」，另一个叫「还未仙游」。

另一位老板忆述：「试过有朋友很久没有更新动态，担心他出事；我老婆问我是否得罪了人不知。后来才知对方原来返了内地退休，只用微信，只更新『朋友圈』。」这份焦虑，其实源于大家已习惯将网上状态做「平安钟」──只要讯息不再闪烁，心便开始不安。

然而，实际最易被社会忽略的，反而是那些「沉默」的中产独居长者。基层屋邨有社区网络，义工定期探访，邻里亦会互相关顾；但在私楼中，边界感则十分强烈，「门对门」也未必相识。年轻一代用打卡「刷存在感」，长者以打卡「报平安」。或许这场「孤独风」正揭示着另一层现实──老去的不只是身体，还有彼此之间的联系。长者独居已成趋势，当中蕴藏的服务和商机，值得大家探索。

健康教育基金会主席

关志康