郭家耀 - 信置财务稳派息吸引 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2小時前
产经 专栏
　　本地楼价出现转势，中原城市领先指数去年上升4.7%，扭转之前3年的下跌趋势。根据土地注册处录得的住宅买卖合约登记数字，2025年共录得62832宗，涉及金额达5198.3亿元，较2024年分别上升18.3%及14.4%，显示今次楼价上升有实际交投量支持。

　　随着美国联储局重启减息步伐，按揭供款压力有望减轻。市场普遍预期今年有进一步减息空间，有助推动自置物业及买楼收租的需求。政府放宽投资入境计划对住宅投资要求，以及其他各项吸引人才措施，带动楼市的需求升温。美元走势转弱，港元资产吸引力提升，加上股市上涨带来的财富效应，亦有利楼市表现。

　　信和置业（083）去年销售成绩突出，并手持多项优质盘源，近月更成功投得位置优越的土地补充储备，为未来销售成绩奠定基础。信置的财务情况健康，持续派息吸引，属行业之首选对象。入巿价11元，目标价13.5元，止蚀价10元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

